Die "Deutschland", "Amadea" und die "Albatros" im vergangenen Sommer in Bremerhaven. (dpa)

Der Kreuzfahrtterminal in Bremerhaven hat im vergangenen Jahr überdurchschnittlich stark vom Wachstum der Passagierzahlen profitiert. Insgesamt 238.000 Reisende traten 2018 am Columbus Cruise Center ihre Reise an oder gingen dort von Bord, wie Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner (SPD) am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 165.000 Passagiere gewesen.

Die meisten Seereisen führten im vergangenen Jahr auf die Ostsee, zu den Britischen Inseln oder nach Norwegen. Dieses Jahr will der Terminal die Bilanz noch übertreffen:

Für 2019 erwartet das Center-Management rund 260.000 Passagiere. Als neuer Kunde an der Columbuskaje kommt die Reederei Aida Cruises hinzu, die Bremerhaven mit der „Aida Cara“ vier Mal anlaufen will. Den Auftakt zur neuen Saison macht am 4. Mai die „Costa Mediterranea“ von Costa Kreuzfahrten.

Insgesamt 2,26 Millionen Deutsche haben im vergangenen Jahr Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff gemacht. Im Durchschnitt sind die Passagiere 49 Jahre alt und verbringen neun Nächte an Bord.

Senator Günthner legte am Dienstag die offizielle Hafenbilanz vor. Demnach blieb der Gesamtumschlag der Häfen im Land Bremen 2018 nahezu unverändert. Insgesamt gingen 74,4 Millionen Tonnen Waren und Güter über die Kaikanten – 0,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Der größte Anteil entfiel auf Bremerhaven, wo 62,1 Millionen Tonnen umgeschlagen wurden. Das entspricht einem Plus von 1,9 Prozent. In der Stadt Bremen ging der Umschlag von 13,3 auf 12,3 Millionen Tonnen zurück.

Bremerhaven ist eine der Hauptdrehscheiben in Europa für den Autoumschlag: Mit 2,2 Millionen Fahrzeugen blieb der Standort 2018 knapp unter Vorjahresniveau (2,3 Millionen). Der Containerumschlag sank von 5,51 (2017) auf 5,45 Millionen Standardcontainer.