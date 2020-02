Kreuzfahrtschiffe sind gern gesehene Gäste an der Columbuskaje in Bremerhaven. Der Naturschutzbund kritisiert aber die schlechte Klimabilanz des boomenden Kreuzfahrtgeschäfts. (CARMEN JASPERSEN)

Eine erste Kreuzfahrt in der Nordsee haben Stefanie Waschke und Nicole Böttcher schon gemeinsam unternommen. Nun zieht es sie weiter in den Norden – eine Tour durch die norwegischen Fjorde haben sie sich diesmal ausgesucht. „So lange das noch geht“, sagt Stefanie Waschke. Schon jetzt seien etliche Ziele an der Küste für Kreuzfahrtschiffe tabu. Gebucht haben sie am Sonntag direkt vor Ort, beim Cruise Day im Hotel Atlantic an der ­Galopprennbahn. „Den Messerabatt lassen wir uns nicht entgehen“, sagt Waschke.

Bereits zum zehnten Mal veranstaltet der Kreuzfahrtspezialist „Reisetreff“ eine Messe rund um die beliebten Touren auf See. „Die Messe lockt viele Kunden an, die noch nie eine Kreuzfahrt gemacht haben“, freut sich Reisetreff-Inhaber Matthias Preusche. Etwa die Hälfte der Besucher zählt er zu den Newcomern, die andere Hälfte wolle sich über neue und exklusive Angebote informieren. Zu den Pluspunkten gehörten auch die 22 Vorträge rund ums Thema Kreuzfahrten.

Über Mangel an Interesse kann sich Preusche nicht beklagen. Kaum ein Parkplatz ist noch frei an diesem regnerischen Sonntag, im Ausstellungsbereich tummeln sich zahlreiche Kreuzfahrt-Enthusiasten. Keineswegs nur Senioren, auch jüngere Gäste wie Stefanie Waschke und Nicole Böttcher. Rund 1500 Besucher erwartet Preusche und damit ungefähr genauso viele wie in den vergangenen Jahren. Zehn Reedereien rühren die Werbetrommel für das boomende Kreuzfahrtgeschäft.

Doch es gibt auch Kritik an dem Freizeitvergnügen auf den Weltmeeren. Kurzzeitig verteilen Mitglieder des Naturschutzbunds Infozettel an die Messebesucher. Schon mit einer einwöchigen Mittelmeer-Kreuzfahrt sei das rechnerische Jahresbudget eines Menschen an Kohlendioxid aufgebraucht, kritisieren die Umweltschützer. Bei einer zweiwöchigen Karibikreise fielen unter Berücksichtigung der Hin- und Rückflüge neun Tonnen Kohlendioxid an. „Damit überzieht man sein CO2-Konto derart, dass man als Ausgleich vier Jahre lang rein gar nichts mehr emittieren dürfte“, sagt Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann.

Die Umweltproblematik ist auch Axel Stahl bewusst. Der 61-Jährige ist ein Kreuzfahrt-Debütant, im Sommer will er mit seiner Frau die Ostsee umrunden. Allerdings sieht das Ehepaar keinen Grund, aus Klimaschutzerwägungen von seinen Plänen abzulassen. Sie habe noch einen ansehnlichen CO2-Bonus, sagt seine Frau – „weil ich nicht fliege“.

Umwelt und Nachhaltigkeit sind sogar Gegenstand eines Vortrags von Aida Cruises. „Total mutig“ sei das, sagt Messeveranstalter Preusche. Dass es noch Nachholbedarf gebe, gibt Timo Weissenstein von Aida Cruises unumwunden zu: „Wir können unseren Fußabdruck noch optimieren.“ Doch zum ganzen Bild gehörten auch bessere Arbeitsbedingungen an Bord, eine effektive Aufbereitung der Speisen und konsequente Abfalltrennung.

Ganz andere Sorgen hat Margret Cordes. Die 79-Jährige aus Oyten leidet unter Parkinson, nun will sie wissen, wie zu langes Warten beim Check-in vermieden werden kann. Laut Weissenstein bedarf es nur einer vorherigen Anmeldung unter Vorlage des Behindertenausweises – „dann unterstützen wir Sie“.

Bislang ging die Kreuzfahrtmesse im GOP über die Bühne, diesmal erstmals im Atlantic-Hotel. Als Gründe für den Standortwechsel nennt Preusche größere Vortragsräume und kostenlose Parkplätze. Seine Firma feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen, mittlerweile gehört sie zu den zehn größten Kreuzfahrtanbietern in Deutschland. Angefangen hat er in Achim, das dortige Büro aber 2018 aufgegeben. Seither logiert Reisetreff mit seinen 15 Beschäftigten ausschließlich in den vor zehn Jahren eröffneten und erweiterten Räumlichkeiten Am Wall.