An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Osterstraße kommt es zu Bauarbeiten der BSAG und des Amtes für Straßen und Verkehr. (Roland Scheitz)

Die Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Osterstraße in der Bremer Neustadt wird von Dienstag, 13. April, bis Montag, 19. April, um 5 Uhr morgens für den Autoverkehr gesperrt. Der Grund dafür ist die Sanierung der Fahrbahndeckenschicht. Da es parallel zu Baumaßnahmen der BSAG im Gleisdreieck Osterstraße kommt, können die Wilhelm-Kaisen-Brücke und die betroffene Kreuzung zeitweise nicht von Bussen und Bahnen befahren werden. Diesen Umstand wolle man für die notwendige Fahrbahnsanierung nutzen, teilte das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) am Freitag mit. Ursprünglich sei die Sanierung für einen späteren Zeitpunkt geplant gewesen. Damit es nicht zweimal zu einer Vollsperrung kommt, orientiere sich das ASV nun aber an der Baumaßnahme der BSAG an.

Die Friedrich-Ebert-Straße bleibt während der Arbeiten stadteinwärts befahrbar. Stadtauswärts werden entsprechende Umleitungen, unter anderem vom Altenwall bis zur Bürgermeister-Smidt-Straße und Langemarckstraße, eingerichtet und ausgeschildert. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es laut ASV keine weiteren Einschränkungen.