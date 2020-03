Präsentierten die Kriminalitätszahlen des Jahres 2019 (v.l.): Harry Götze (Polizeidirektor in Bremerhaven), Innensenator Ulrich Mäurer und Lutz Müller (Bremer Polizeipräsident) (Sina Schuldt/dpa)

Die Kriminalität in Bremen ist vergangenes Jahr insgesamt leicht mehr geworden. Die Zahl der Straftaten stieg von 74.524 im Vorjahr auf 78.228. Dies geht aus der Kriminalstatistik für 2019 hervor, die Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Montag in Bremen präsentierte. 1159 Taten gingen allerdings auf die Vorgänge beim Bremer Bundesamt für Flüchtlinge und Migration (Bamf) zurück.

Die Aufklärungsquote sank leicht, von 49,2 Prozent auf 48,7 Prozent. Zufrieden zeigte sich Mäurer, dass die Zahlen beim Wohnungseinbruch und beim Raub erneut gesunken sind. Tötungsdelikte hat es in der Stadt Bremen ebenfalls weniger gegeben als 2018: Vier Mal sind Menschen dadurch ums Leben gekommen, in 21 Fällen kam es zu Versuchen. In Bremerhaven waren es zwei vollendete Tötungen und acht Versuche. Mäurer betonte, hier komme es regelmäßig zu Schwankungen. Gesunken in Bremen und Bremerhaven ist zudem die Zahl der Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik bildet Fälle ab, die im Jahr 2019 abgeschlossen wurden. Nicht bearbeitete Straftaten sind nicht enthalten, aufgeklärte oder bearbeitete Fälle aus Vorjahren dagegen schon.

Die Personalnot bei der Polizei führte dazu, dass die Zahl der unbearbeiteten Fälle von knapp unter 10.000 auf 15.000 angestiegen ist, sagte Jürgen Osmers, neuer Leiter des Landeskriminalamts. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Körperverletzungen in Bremen sei von 65 Tagen (2015) auf 138 Tage (2019) gestiegen. 130 Beamte seien vergangenes Jahr in 15 Sonderermittlungsgruppen gebunden gewesen, berichtete Mäurer. Sie fehlten daher für andere Aufgaben.