Um die 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in der Nacht im Einsatz, um unter anderem diesen Großbrand in einer Autowerkstatt in Oslebshausen zu löschen. (Christian Butt)

Nach zwei Großbränden sowie zwei kleineren Bränden im Bremer Westen sowie einem Feuer in Blumenthal ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Brandstiftung.

Am Donnerstagabend waren die Einsatzkräfte zunächst gegen 20 Uhr nach Oslebshausen gerufen worden. Dort brannten Gerümpel und Müll in einer Lagerhalle in der Schragestraße. Zeitgleich loderten Flammen aus einer Parzelle in der Hakenwehrstraße im Bremer Norden.

Etwa eine Stunde später wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Großbrand in Oslebshausen gerufen: In der Oslebshauser Heerstraße stand eine Autowerkstatt in Flammen.

Doch dieser Einsatz sollte noch nicht der letzte an diesem Abend gewesen sein: Auch wegen eines brennenden Müllcontainers in der Straße In den Freuen in Oslebshausen sowie wegen eines brennendes Fahrzeuges in der Achterbergstraße in Walle mussten Einsatzkräfte ausrücken. Wie die Polizei berichtet, konnten alle Brände schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Die Brandermittler haben nun ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüfen dabei, ob es sich um vorsätzliche Brandstiftung handelt und ob die Taten in Oslebshausen und Walle in Zusammenhang stehen. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Brandorte gemacht? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0421) 3623888 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. (var)