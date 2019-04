Am 26. März ging die Bremer Polizei gegen ­kriminelle Clans vor. (polizei bremen/dpa)

Der Islamwissenschaftler Ralph Ghadban hat am Donnerstagabend einen Vortrag über arabische Clans gehalten. In ihre Räume am Domshof hatte die Konrad-Adenauer-Stiftung eingeladen, die der CDU nahe steht. Oğuzhan Yazıcı, rechtspolitischer Sprecher der Bremer CDU-Fraktion, moderierte die Diskussion im Anschluss.

Ghadban beleuchtete vor allem die historischen und kulturellen Hintergründe, die zu der Bildung der heutigen Clans geführt hätten. Eine Ursache liege im sozialen Selbstverständnis: Die deutsche Gesellschaft lege viel Wert auf das Individuum, sagte er. Menschen aus arabischen Gesellschaften hingegen ­würden sich vor allem als Teil einer Gemeinschaft definieren und für diese entschlossen eintreten.

Anschließend ging Ghadban auf die deutsche Einwanderungspolitik ein und die Gastarbeiter, die besonders in den 1950er- und 1960er-Jahren nach Deutschland gekommen waren. Die Politik habe damit gerechnet, dass die Gastarbeiter in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Daher habe es von deutscher Seite auch keinerlei Anstrengungen zur Integration gegeben. Beim vorübergehenden Aufenthalt blieb es jedoch nicht, und Integration geschehe nicht von selbst. Die Einwanderer hätten sich am Rande der Gesellschaft befunden und seien dort geblieben. Auch sie hätten wenig Integrationsbereitschaft an den Tag gelegt. Der zunehmende Rassismus und die Verbrechen in Rostock und Mölln etwa hätten eine weitere Abgrenzung zur deutschen Gesellschaft bewirkt.

Im Herkunftsland habe die Clanstruktur eine Schutzfunktion gehabt, fasste Ghadban zusammen. In Deutschland jedoch seien daraus mitunter kriminelle Organisationen hervorgegangen. „Nicht alle Clanmitglieder sind kriminell“, betonte er – allerdings würden alle Clanmitglieder die Kriminellen decken, weil es ihre Verwandte sind.

Das Thema Clankriminalität bewegt Bremen seit Jahren: Die Hansestadt gilt deutschlandweit als ein Hotspot. Vor rund einem Monat hatte die Bürgerschaft deswegen vom Senat ein umfassendes Konzept zur Bekämpfung dieser Strukturen gefordert. Zuletzt hat ein Großaufgebot der Polizei am 26. März 22 Objekte in Bremen und Niedersachsen durchsucht. 350 Beamte nahmen zwölf Personen in Gewahrsam und beschlagnahmten rund 2000 Cannabis-Pflanzen, vier Autos, Rauschgift, eine Waffe mit Munition, mehrere Tausend Euro Bargeld sowie diverse Kommunikationsmittel. Die Polizei Bremen sprach von einem „Schlag gegen die Clankriminalität“.

In Bremen steht immer wieder die Großfamilie M. im Fokus, deren Mitglieder zur arabischsprachigen Volksgruppe der Mhallamiye gehören. Laut Polizeipräsident Lutz Müller würden von den rund 3500 Personen mit Mhallamiye-Hintergrund in Bremen etwa 50 bis 100 ernsthafte Probleme bereiten.