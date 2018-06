Die Explosion in Bremen-Huchting hat das Haus komplett zerstört. (Florian Kater)

In Huchting ist es am Donnerstagmorgen zu einer Explosion mit drei Toten im Dachgeschoss eines Reihenhauses gekommen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr Bremen gab es in dem Reihenendhaus eine heftige Explosion, die große Teile des Hauses wegsprengte. Wie die Polizei mitteilte, wurden im zerstörten Haus eine 41 Jahre alte Frau und ihr siebenjähriger Sohn tot aufgefunden. In einem ebenfalls beschädigten Nebenhaus wurde eine 70 Jahre alte Frau tot geborgen. Zwei Nachbarhäuser gerieten durch die Explosion in Brand - die Feuerwehr löschte die Feuer bei ihrem Einsatz. Die Trümmerteile des zerstörten Hauses trafen und beschädigten auch umliegende Häuser.

25 Personen wurden in Sicherheit gebracht - eine kam wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte: "In dem Ausmaß habe ich das noch nicht gesehen. Von dem Haus sind tatsächlich nicht mehr als die Grundmauern übrig." Derzeit ist das Gebiet noch etwas weiträumiger abgesperrt, weil Gas ausgetreten ist. Zwei Mitarbeiter der Stadtwerke haben zwei Gasleitungen daraufhin zugedreht.

Betroffen sind auch die Anwohner in der Straße. Bei vielen herrscht Entsetzen und Trauer. "Das Schlimmste ist, dass hier drei Menschen gestorben sind. Alles andere kann man ersetzen", sagte eine Bremerin gegenüber dem WESER-KURIER. Seit 11.30 Uhr dürfen die Betroffenen wieder in ihre Häuser. Laut einem Anwohner sei die Druckwelle bis auf die Terasse durchgeschlagen. Mehrere Autos hatten Feuer gefangen und sind deshalb ebenfalls beschädigt. Auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat sich zu dem Vorfall geäußert und sein Beileid bekundet: "Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Opfer. Jetzt geht es darum, für die weiteren Betroffenen schnelle Unterstützung zu leisten. In diesem Zusammenhang danke ich Feuerwehr, Polizei und allen, die in dieser Situation umsichtig und beherzt geholfen haben.“

Um 4.35 Uhr seien mehrere Notrufe eingegangen - daraufhin sei die Feuerwehr ausgerückt. Die betroffenen Häuser stehen in der Kirchseelter Straße, wo der Großeinsatz der Feuerwehr mit Hilfe der Polizei stattfand. Während des gesamten Einsatzes waren mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ursache für die Explosion wird derzeit von der Kriminalpolizei untersucht. (hee/paf)