Mehr als 1000 Artikel – darunter der Solar-Papst – umfasst das Sortiment der religiösen Abteilung der Buchhandlung Geist. (Frank Thomas Koch)

Im Internet herrscht Ratlosigkeit. Tippt man die Frage ein „Was schenkt man zur Konfirmation?“ oder „Was zur Firmung schenken?“ erhält man mehrere Hunderttausend Treffer. Dabei geht es nicht nur um das Was, sondern auch um das Wie: Die Zahl der theologischen Buchhandlungen, die meist auch andere religiöse Artikel im Sortiment haben, ist deutlich gesunken, stellte Wilhelm Gräb schon vor einigen Jahren fest. Gräb arbeitet als Professor an der Humboldt-Universität Berlin und ist Leiter des Forschungsbereichs Religiöse Gemeinschaften.

In Bremen existierten bis vor einigen Jahren sowohl eine evangelische als auch eine katholische Buchhandlung, die auch Devotionalien und andere religiöse Gegenstände im Sortiment hatten, sagt Horst Baraczewski. Er ist Sortimentsleiter in der Buchhandlung Geist und unter anderem für das zuständig, was gewissermaßen von dem einstigen Angebot geblieben ist: ein mittelgroßer Raum in der unteren Etage vis-à-vis vom Portal der Propsteikirche St. Johann.

Mehr als 1000 Artikel umfasse das Sortiment, sagt Baraczewski, ein großer Teil davon besteht aus religiöser Literatur, beginnend bei biblischen Geschichten für Kinder über Literatur zu jeglichen Weltreligionen bis hin zu aktuellen Auseinandersetzungen mit Glaubensfragen. Anderthalb Regale sind alleine mit Ausgaben der Bibel gefüllt, von der Einheitsübersetzung im Ledereinband mit Goldschnitt bis hin zur „Volxbibel“.

Der Mai sei ein Monat – neben der Vorweihnachtszeit – in dem sich die Abteilung besonderer Beliebtheit erfreue, sagt Baraczewski. Konfirmationen und viele Hochzeiten fallen in den Frühling, Firmungen schließen sich an. Verkaufsschlager seien die Klassiker: neben Kerzen vor allem Standardausgaben des Gotteslobs oder des evangelischen Gesangbuchs sowie Bibeln.

Vorne links ziehen sich die Regale mit den Kerzen verschiedener Größe und Ausführung an der Wand entlang, für Taufen, Kommunionen, Hochzeiten und Todesfälle. Rechts schließt sich ein Regal mit Gesangbüchern an und Vitrinen, in denen Kreuze und Rosenkränze ausgestellt sind. Das Rosenkranz-Sortiment reicht von einfachen Ausführungen für neun Euro bis zu Varianten aus Koralle und Silber für das knapp Zehnfache. Davor befindet sich ein Gestell mit Weihrauch diverser Duftrichtungen samt entsprechender Brenner.

Schutzengel mannigfaltiger Art liegen in einem Glasschrank in der Mitte des Raums, auf dem Krippenfiguren stehen. An der Seite hängen Christopherus-Plaketten fürs Auto, auch als Fahrradklemme erhältlich. Zu den Kuriositäten der Abteilung zählt der Solar-Papst, der winkt, wenn die Sonne scheint und bei einem anderen Anbieter flapsig beworben wird: „Platziere den Papst in der Sonne, und er wird alle deine Sünde vergeben.“

"Das ist eine vollwertige Religionsabteilung - zur Freude aller"

Als die Dombuchhandlung Osnabrück, die die katholische Buchhandlung in der Balgebrückstraße betrieb, den Standort vor einigen Jahren aufgab, habe der katholische Gemeindeverband Bremen die Bitte geäußert, dass Geist weiterhin Katholika anbieten möge. Der Bitte sei man gerne nachgekommen, sagt Baraczewksi. „Das ist eine vollwertige Religionsabteilung – zur Freude aller“. Menschen, die sich für religiöse Literatur interessierten oder anderen geistlichen Artikel suchten, hätten weiterhin einen Anlaufpunkt. „Für die Buchhandlung rentiert sich das als eine von mehreren Säulen. Die Kundenbindung ist hoch.“

Die Buchhandlung hat mit ihrem religiösen Angebot da Konkurrenz, wo sie weltweit so gut wie jeder Einzelhändler hat: im Internet. Neben dem üblichen verdächtigen Online-Giganten, der nahezu alles vertreibt, gibt es auch Spezialisten für den Internethandel mit religiösen Artikel. Dazu zählen private Firmen, aber auch Unternehmen der Kirche wie „Vivat!“, ein Online-Shop des St. Benno Verlags. Gesellschafter des Unternehmens sind die Diözesen Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz und Magdeburg.

Die Firma „Holyart“ mit Hauptsitz in Italien bietet online alles an, „was ein Katholik braucht“, wie es auf der Homepage heißt. Dazu zählen unter anderem Devotionalien, Klosterprodukte und liturgische Geräte. Rund 40 000 Artikel seien lieferbar, in diesem Jahr würden etwa 55 000 Lieferungen in etwa 110 Länder der Welt versendet, so Stefano Zanni, Inhaber von Pulcranet Srl (eine italienische Rechtsform, einer GmbH ähnlich).

Das Unternehmen habe sich „ganz der Entwicklung des E-Commerce von religiösen Artikeln“ verschrieben. Den Umsatz des Jahres 2017 beziffert Zanni auf 4,5 Millionen Euro, damit sei das Unternehmen Marktführer in Italien und Europa. Seinen Internet-Handel verstehe er auch als Apostolat, so Zanni. Er biete die Chance, Christen zu erreichen, für die der Kauf von religiösen Gegenständen schwierig sei: „Wenn in Namibia ein Vater seinem Sohn ein Kruzifix schenken möchte, wo kann er dieses beziehen? Wer kann es ihm liefern? Wir nehmen viele Dinge, die es eigentlich gar nicht sind, als selbstverständlich an.“

Wer sind die Kunden von „Holyart“? Zanni nennt „Priester und Pfarrgemeinden, die Messhemden, Ziborien, Kelchen, Verbrauchsprodukten, Paramente oder Statuen brauchen. Jedoch haben wir auch sehr viele Privatkunden, darunter Personen, die nach Symbolen des christlichen Glaubens suchen: zum Gebet oder als Dekoration, in vielen Fällen wird auch nach einem Geschenk ­geschaut.“

Die Bremische Evangelische Kirche nennt auf ihrer Homepage unter den Stichwörtern Advent und Geschenke auch die Bibel-Shops der Bremischen Evangelischen Bibelgesellschaft und der Deutschen Bibelgesellschaft als Bezugsquellen.

Der katholische Gemeindeverband verkauft laut Suzana Muthreich im „Atrium Kirche“ noch einige, wenige Devotionalien. Manche Artikel könne man auch direkt von Klöstern beziehen, von denen einige eigene Läden oder Online-Shops betreiben. In der Benediktinnerinnenabtei St. Scholastika im Kloster Burg Dinklage werden nicht nur Stoffe für Bischofs- und Priestergewänder gewebt und liturgische Kleidungsstücke geschneidert. Dort gibt es auch eine Ikonenwerkstatt, deren Produkte im Klosterladen verkauft werden.