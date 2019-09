Von Außen mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr an den Technikraum des Kinos kommen, um den Brand zu löschen. (Frank Thomas Koch)

Der Parkplatz ist leer gefegt, der Fetzen eines Filmplakats weht über die Pflastersteine. Das meterhohe, gelbe Logo des Kinokomplexes Cinestar Kristallpalast scheppert über dem Eingang im Wind. Die Türen sind alle verschlossen, an den Fensterscheiben hängen Zettel aus. Es könnte die Anfangsszene aus einem Kinostreifen sein, doch Filme laufen hier an der Hans-Bredow-Straße, direkt neben dem Bremer Weserpark, vorerst nicht.

„Wann das Kino wieder öffnen kann, lässt sich aktuell noch nicht sagen“, sagt Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock auf Nachfrage des WESER-KURIER. Wie es ganz konkret weitergeht, kann nach dem Feuer vom Montagnachmittag noch nicht gesagt werden. Wie auch bei den anderen Bränden in dieser Woche – auf dem ehemaligen Könecke-Gelände, vor der Kunsthalle und dem eines Reisebusses der Bundeswehr – arbeiten die Ermittler noch an Ergebnissen, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte.

Schwarze Spuren

Normalerweise flimmern in dem nach eigenen Angaben größtem Kino Bremens, dem Cinestar Kristallpalast, die Blockbuster mit den Untergangsszenarien und den großen Bränden über die Leinwand. Jetzt kursieren die Videofilme von der riesigen Rauchwolke über Osterholz und Hemelingen im Internet. Am Freitag ist es ruhig um den Filmpalast. Auf der Rückseite, direkt über der Warenannahme sind die schwarzen Spuren des Brandes noch zu sehen. Am letzten Abschnitt vor dem Dach sind Teile der Fassade abgetragen. In der Wand sind zerfetzte Löcher und grau-brauner Ruß. An den Eingängen hingegen deutet bis auf ein bisschen Absperrband nichts mehr auf einen Großbrand hin. Aus Sicherheitsgründen ist das Gebäude abgeriegelt. An den Drehtüren steht jeweils ein Stuhl für einen Sicherheitsdienst, eine schwarze Jacke mit einem „Security“-Schriftzug hängt darüber. Auch die Läden in dem Komplex – die US-amerikanische Franchisekette Subway, das Restaurant Crystal, der VR Center Bremen, der Bowling-Center Strikee's und der Indoorspielplatz Spiel Coolisse – haben geschlossen. Auf Din-A4-Zetteln weisen sie ihre Kunden darauf hin. Post und Pakete sollen in der Wellness-Welt Oase gegenüber abgegeben werden.

„Der Brand im Kristallpalast am Montag ist nach dem jetzigen Stand der Erkenntnisse im Technikanbau des Gebäudes ausgebrochen. Dort ist die gesamte Gebäudetechnik und Stromversorgung des Komplexes untergebracht. Hier ist ein erheblicher Schaden entstanden", sagt Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock. Der Kinobereich selbst sei weitestgehend unbeschädigt, durch die Rauchentwicklung sei es aber zu Verschmutzungen gekommen. Was das alles aber für die nahe Zukunft des Kinokomplexes bedeutet, kann auch der Chef nicht sagen. "Der Umfang des Schadens in dem Technikkomplex wird noch erhoben und lässt sich aktuell noch nicht beziffern", so Oliver Fock. Zur Erstattung bereits gekaufter Tickets sollen sich Besucher an die Mailadresse info@cinestar.de wenden, heißt es auf der Webseite des Kinos.

Und drumherum? Der Blutspendendienst des Deutschen Roten Kreuzes steht auf dem Parkplatz direkt vorm Haupteingang. Bei einem angrenzenden Autohändler ist nur wenig los. Bei Mc Donald’s drehen sich die Gespräche um alles mögliche, aber nicht um das Feuer. Bis auf die Einschränkungen für den Verkehr am Brandtag sei der Weserpark nicht betroffen gewesen, sagt ein Sprecher des Centermanagements. Das heißt: Alle Geschäfte haben zu den üblichen Zeiten geöffnet. Auch auf den Parkplätzen bleibt alles wie bisher.

Bei den anderen Bränden in dieser Woche gibt es ebenfalls keinen neuen Stand. „Die Ermittlungen sind unterschiedlich weit, laufen aber noch“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Gerüchte, dass es sich um einen Zusammenhang bei den Bränden handeln könnte, kursieren derzeit vor allem im Netz aber auch an den Stammtischen der Stadt. Die Ermittler prüfen die Fälle auch daraufhin, sagt der Sprecher der Bremer Polizei. Er könne es aber weder ausschließen noch bestätigen.

Das Kunstwerk aus gestapelten Fahrzeugen vor der Kunsthalle ist mittlerweile entfernt worden. Allerdings war das sowieso geplant und lag nicht an dem Feuer vom vergangenen Montag.