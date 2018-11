Nur bei großen Störungen twittert die SWB auf ihrem Kanal bei dem Nachrichtendienst Twitter. (Karsten Klama)

Fällt der Strom aus, oder kommt kein Wasser aus der Leitung, lechzen alle nach Informationen. So schnell und so detailliert wie möglich sollen die dann sein. Was ist los, wie lange dauert das, wie viele sind betroffen? Da ist besonders die SWB AG gefragt. Doch offenbar sind nicht alle Kunden zufrieden mit der Informationspolitik des Versorgers. So schreibt eine Leserin, sie vermisse aktuelle Störungsmeldungen auf der SWB-Internetseite. „Kundenservice sieht anders aus“, kritisiert Ghislaine Valter.

Auf Nachfrage verweist ein SWB-Sprecher erst einmal auf Wesernetz, den örtlichen Netzbetreiber im Land Bremen. Auf dessen Homepage wesernetz.de stehen unter der Rubrik „Störungen“ drei anklickbare Titel: Aktuelle /Geplante Ereignisse, Baustellen, Störungen melden. Klickt man auf den ersten, werden die neuesten „Netzunterbrechungen“ angezeigt. Die SWB-Homepage verbreitet zwar auch diese Wesernetz-Informationen, dort sind sie aber so schlecht platziert und mit einer irreführenden Bezeichnung versehen, dass viele Verbraucher sie nicht finden dürften.

Wer auf swb.de Näheres über akute Störungen erfahren will, sollte sich nicht irritieren lassen. Ganz unten auf der Seite müssen Interessierte „Störungen melden“ aufrufen – auch wenn sie gar nichts melden möchten. Dann erst erscheinen „Netzunterbrechungen“ und nach dem Klick darauf die aktuellen Störungen. Der SWB-Sprecher räumt Verbesserungsbedarf ein. Ihm zufolge wird derzeit überlegt, mit welchen Begriffen die Hinweise leichter zu finden sind.

Nur bei größeren Störungen gibt es Tweets bei Twitter

Ob Strom, Wasser oder Gas: Bei Ausfällen informiert Wesernetz beziehungsweise SWB im Internet kurz über den Beginn der Arbeiten, das voraussichtliche Ende, nennt Straße und Postleitzahl. Nur bei größeren Störungen, wenn zum Beispiel viele Bremer Haushalte betroffen sind, gibt es SWB-Tweets im Nachrichtendienst Twitter. Dort und auf Facebook würden auch Fragen beantwortet, sagt das Unternehmen. In wichtigen Fällen könnten Kunden zudem eine Telefon-Hotline nutzen.

Bei Hansewasser, zuständig fürs Abwasser in Bremen, wird meist langfristig geplant; ein Baustellenradar informiert online über die anstehenden Maßnahmen. Platzen aber Rohre nach Kälteeinbruch, oder kommt es plötzlich zu Versackungen wegen schadhafter Abwasserkanäle, wird auch bei Hansewasser getwittert.

Aber nicht nur. „Wir unterrichten Presse und Rundfunk bei akuten Maßnahmen“, sagt der Unternehmenssprecher. Dort informierten sich die Bremerinnen und Bremer eher als auf der Hansewasser-Homepage, so seine Erfahrung. Gebe es aber zum Beispiel Lärm- oder Geruchsprobleme bei Kanalarbeiten, könnten Betroffene auf der Homepage die Kontaktdaten finden.