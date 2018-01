Die Grünen um Fraktionschefin Maike Schaefer wollten vom Senat wissen, wie es um Angebote für kriminelle Obdachlose in Bremen steht. (Archivbild: Frank Thomas Koch)

Die Grünen-Fraktion in der Bürgerschaft hat den Umgang mit wohnungslosen Wiederholungstätern in einer Fragestunde zum Thema gemacht. Nun hat der Senat geantwortet: Aus Sicht des Senats gibt es demnach genug Angebote zur Kriminalitätsprävention von Wohnungslosen. Zunächst hatte der Weser-Report berichtet.

Bereits im November wollten die Grünen vom Senat wissen, welche Konzepte dieser im Umgang mit wohnungslosen Menschen verfolge, die wiederholt in den Verdacht geraten, Straftaten zu begehen. Zudem wollten die Grünen in Erfahrung bringen, inwieweit die kriminalpräventiven Angebote ausreichend seien.

Der Senat verwies in seiner Antwort nun darauf, dass es in der Hansestadt „eine Vielzahl verschiedener, phänomenbezogener Präventionskonzepte“ gibt. Zudem hob er Projekte wie Hoppenbank oder den Verein Bremische Straffälligenbetreuung hervor, die als zusätzliche Angebote zur Verfügung stünden. „Diese Konzepte sind so breit gefächert und werden so gut angenommen, dass der Senat sie als ausreichend betrachtet“, heißt es in der Antwort.

Weser-Report: Grünen reicht die Antwort nicht aus

Zudem fragten die Grünen, inwieweit die ordnungsgemäße Durchführung von Strafverfahren an Schwierigkeiten bei der Zustellung von Vorladungen scheitert. Will heißen: Die Grünen wollten wissen, wie Wohnungslose überhaupt erreicht werden können. Die Antwort des Senats: Könne eine Vorladung nicht zugestellt werden, würde der Beschuldigte zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Sobald derjenige einen Wohnort anmeldet oder er andernorts angetroffen wird, werde die Staatsanwaltschaft informiert, damit weitere Maßnahmen, zum Beispiel das Beantragen eines Haftbefehls, überprüft werden könnten. Wie der Weser-Report weiter berichtet, reicht den Grünen diese Antwort aber nicht aus. Den Angaben zufolge will die Fraktion sich nun in einer weiteren Anfrage beim Senat darüber erkundigen, wie viele solcher Fälle es gibt.

Auslöser für die Anfrage ist nach Angaben des Weser-Report eine Einbruchserie in der Findorffer Schlachthofkneipe. Verschiedene Medien hatten darüber berichtet. Nach Angaben des Kneipenbetreibers Oliver Trey ist bei ihm in der Gastronomie innerhalb von drei Jahren 60 Mal eingebrochen worden. Gegenüber Buten un Binnen sagte der Kneipenbetreiber im November: „In 19 Fällen war es die gleiche Person.“ Das hätten Auswertungen von mittlerweile installierten Sicherheitskameras ergeben.

Nach Treys Angaben gegenüber dem Sender soll es sich dabei um einen Obdachlosen handeln, der rund um den Bahnhof lebt. Trey hat demnach mehrfach Anzeige erstattet, zu einer Verhandlung sei es aber nie gekommen. Die Staatsanwaltschaft habe dies ihm gegenüber damit begründet, dass die Anklageschrift nicht zugestellt werden könne, weil der Beschuldigte keine Meldeadresse besitze.