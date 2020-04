Die Bildungsgewerkschaft GEW befürchtet, dass die psychische Belastung der Abiturienten wegen der Corona-Pandemie zu groß ist. (Ole Spata/dpa)

In Bremen müssen Schüler auch in der Corona-Krise die Abitur-Prüfungen ablegen. Für diese Entscheidung von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) gab es reichlich Kritik aus den Reihen der Abiturienten. Wie der WESER-KURIER berichtete, forderte die Gesamtschülervertretung in einem offenen Brief einen Nachteilsausgleich bei der Benotung. Nun muss sich die Senatorin auch Vorwürfe der Bildungsgewerkschaft GEW anhören.

Landesvorstandssprecher Jan Ströh kritisiert unter anderem den Ausfall des prüfungsvorbereitenden Unterrichts, in dem die Schüler oft noch einmal einen „Reifesprung“ machten. „Von einer Vergleichbarkeit des Abiturs kann keine Rede mehr sein“, betont Ströh. Als Oberstufenlehrer habe er bereits einige Grund- und Leistungskurse zum Abitur geführt. Im aktuellen Ausnahmezustand erhöhe sich der ohnehin schon bestehende psychische Druck, und die familiären Voraussetzungen hätten einen noch stärkeren Einfluss auf die Vorbereitungen.

Die Gewerkschaft habe aber auch die Belastung der Lehrer im Blick. Senatorin Bogedan hatte einen zweiten Prüfungstermin angesetzt. Mit dem Zeitraum zum Nachschreiben erhöhe sich die Zahl der Prüfungsphasen auf drei. „Damit wird nun pro Kurs und Prüfungsfach eine weitere Prüfung fällig, die aufwendig vorbereitet werden muss“, heißt es von der GEW. Unter dem aktuellen Zeitdruck ist dies laut Ströh problematisch. Mögliche Fehler in der Ausarbeitung müssten die Schüler ausbaden. Die GEW fordert eine bundesweite Lösung zum Abitur 2020 und spricht sich gegen einen Alleingang Bremens aus.

„Bremen macht keinen Alleingang, im Gegenteil. Bremen hält – wie die meisten Bundesländer – am Abiturzeitraum fest„, betont die Sprecherin der Bildungsbehörde, Annette Kemp. Der zweite Haupttermin für die Prüfungen schaffe neue Möglichkeiten. So könne man auch auf Abiturienten eingehen, die mehr Zeit benötigten, um sich emotional auf die Situation einzustellen. Die mit dem Gesundheitsressort abgestimmten Rahmenbedingungen seien für den aktuellen Jahrgang anders als für die Prüflinge in den vergangenen Jahren. Kemp: „Die Entscheidung für die Durchführung eines rechtssicheren Abiturs haben wir gerade im Interesse der Schülerinnen und Schüler getroffen.“ Nur ein reguläres Abitur garantiere für die weiteren Lebenspläne alle Chancen. Als Beispiel nennt die Sprecherin ein Studium, bei dem die Anerkennung des Abiturs wichtig sei. Eine konsequente Umsetzung der Prüfungen sei deshalb alternativlos.