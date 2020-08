Bremens FDP-Fraktionschefin Lencke Wischhusen ist seit kurzem als Beraterin des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft tätig. (Karsten Klama)

Eine Nebentätigkeit der FDP-Bürgerschaftsfraktionschefin Lencke Wischhusen sorgt für Gesprächsstoff unter Parlamentariern. Die Liberale agiert seit Kurzem als Beraterin des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft (BVMW). Dessen Geschäftsführer ist ihr Lebensgefährte Markus Jerger, als Präsident fungiert sein Stiefvater Mario Ohoven. Wie Lencke Wischhusen zu dem Beratervertrag kam, bleibt unklar. Der Verband äußert sich nicht eindeutig zu dem Vorgang, die Politikerin selbst lehnt eine Stellungnahme ab.

Ins Gerede kam das Thema, weil Abgeordnete des Bremer Parlaments ihre Nebentätigkeiten öffentlich machen müssen. Auf der Website der Bürgerschaft gibt Wischhusen deshalb unter anderem an, Geschäftsführerin einer Investmentgesellschaft zu sein, außerdem Moderatorin, Sprecherin und Vortragsrednerin – und seit Neuestem Beraterin beim BVMW, dessen Präsident und Geschäftsführer mit Wischhusen quasi verwandtschaftlich verbunden sind.

Kein klares Statement

Wie ist das Engagement der FDP-Fraktionschefin bei dem Wirtschaftsverband zustande gekommen? Wurde die Beratungsleistung öffentlich ausgeschrieben, sodass sich auch andere Interessenten hätten bewerben können? Von BVMW-Sprecher Eberhard Vogt war dazu im ersten Anlauf kein klares Statement zu erhalten. „In einem Auswahlverfahren fanden mehrere Gespräche mit Bewerberinnen und Bewerbern statt. Im Ergebnis hat sich der Verband für Frau Wischhusen entschieden“, so Vogt. Aber was heißt Auswahlverfahren konkret? Gab es eine Ausschreibung mit transparentem Zugang? Auf diese Nachfrage kam vom Verband letztlich keine Antwort. Man habe bereits alle Fragen „erschöpfend beantwortet“, erklärte Vogt schriftlich und bat, „von weiteren Nachfragen abzusehen“. Die FDP-Bürgerschaftsfraktion lehnte eine inhaltliche Stellungnahme ab. Im Namen von Wischhusen erklärte Fraktionssprecher Tim Abitzsch, die Fraktionsvorsitzende habe „Angaben zu ihren beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten gemäß der Geschäftsordnung der Bremischen Bürgerschaft ordnungsgemäß gemacht. Für weitere Erläuterungen sehen wir keinen Bedarf“.

Zur Art der Beratungsleistung gab es eine Erläuterung des BVMW. Wischhusen soll den Verband demnach im Bereich Junger Mittelstand und der Initiative „Starke Frauen, starker Mittelstand“ unterstützen. Qualifiziert sei die 34-Jährige durch ihre „große Erfahrung sowohl als mittelständische Unternehmerin als auch aus ihrer Tätigkeit als Bundesvorsitzende von ,Die Jungen Unternehmer' und Präsidiumsmitglied von ,Die Familienunternehmer'.“ Das vereinbarte Honorar orientiere sich „in der Höhe an den üblichen Vergütungsabreden des Verbands“.

Der WESER-KURIER bemühte sich in den vergangenen Tagen bei diversen Wirtschaftsvereinigungen auf Bundesebene, eine Einschätzung zu dem Vorgang zu erhalten. Die gab es auch, aber stets nur gegen Zusicherung, die Institution nicht zu nennen und die Akteure nicht namentlich zu zitieren. Das Urteil war eindeutig. „Höchst unsensibel“, „angreifbar“, „peinlich“, so einige der Bewertungen. Sich auch nur dem Verdacht auszusetzen, dass ein Beratervertrag durch enge persönliche Beziehungen zustande gekommen sein könnte, sei eine Belastung für beide Seiten.

Aus Sicht der Nichtregierungsorganisation Transparency International Deutschland verweist das Engagement der FDP-Fraktionschefin beim BVMW noch auf ein anderes Problem. Zwar sei die Bremische Bürgerschaft ein Halbtagsparlament, so dass die Abgeordneten durchaus weiteren beruflichen Tätigkeiten nachgehen können. Laut Bremischem Abgeordnetengesetz müssten sie aber mindestens die Hälfte ihrer Arbeitszeit in den Dienst des Mandats stellen. Ob das bei Wischhusen angesichts der Fülle ihrer Nebentätigkeiten noch der Fall sein kann, „das wage ich fast zu bezweifeln“, sagte der Politik-Experte von Transparency Deutschland, Norman Loeckel. Seine Organisation plädiere deshalb schon lange dafür, dass Abgeordnete in den Parlamenten von Bund und Ländern angeben müssen, wie hoch ihr zeitlicher Aufwand für Nebentätigkeiten sei. Dadurch würde transparent, ob die Mandatsausübung tatsächlich im Mittelpunkt steht und indirekt auch, ob die Vergütungen für Nebentätigkeiten einigermaßen angemessen sind.