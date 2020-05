Nach Ankündigung des Senats

Kritik an geplanter Lockerung des Besuchsverbots in Pflegeheimen

Lisa-Maria Röhling

Die Ankündigung, dass der Senat die Besuchsverbote in den Pflegeheimen lockern will, erstaunt die Träger. Denn sie seien in die Planungen nicht eingebunden gewesen.