Altmetall kann künftig nicht mehr an den geplanten Grünstationen – wie hier in Obervieland – abgegeben werden. (Roland Scheitz)

Der Widerstand gegen die von der Bremer Stadtreinigung (DBS) geplanten Veränderungen an den örtlichen Recycling-Stationen wächst. Öffentliche Kritik kommt aktuell vom Personalratsvorsitzenden der DBS, Bernd Hillmann, an dem entsprechenden „Entwicklungsplan 2024“ der DBS. „Aus unserer Sicht ist das ein Schließungsplan für die Grünstationen und damit verbunden ein geplanter Personalabbau“, sagt er zu der bevorstehenden Umstrukturierung, die der Verwaltungsrat der DBS wie berichtet im November 2020 vorgeschlagen hatte.

Mehr zum Thema Entsorgung in der Hansestadt Der neue Plan für Recyclingstationen in Bremen Bremens Recyclingstationen werden neu sortiert und organisiert. An 16 Standorten soll laut der Bremer Stadtreinigung alles moderner und nachhaltiger werden. An den ... mehr »

Knackpunkt ist aus seiner Sicht die vorgeschlagene Umwandlung von sieben der 15 Recyclingstationen im Stadtgebiet in sogenannte Grünstationen. Diese wären dann vornehmlich auf die Annahme von Grünschnitt spezialisiert und würden ihr zusätzliches Angebot auf die Abgabemöglichkeit von Textilien und Schuhen, Altglas und kleinen Elektrogeräten reduzieren. Wer etwa leere Akkus, Papier, Altmetall, Bauschutt oder Energiesparlampen aus dem Haus schaffen möchte, müsste damit ab 2022 eine andere Recyclingstation ansteuern. Im Winter wären diese Stationen komplett geschlossen, von Frühjahr bis Herbst ist eine Öffnung noch an zwei Wochentagen und sonnabends insgesamt 15 Stunden wöchentlich anstatt bislang 44 Stunden an sechs Tagen die Woche vorgesehen.

„Man saniert die Stationen nicht und macht sie mit dem geringeren Service absichtlich so unattraktiv, dass sie immer schlechter angenommen werden“, so Hillmanns Vorwurf. Doch auf diese Weise seien die Stationen nicht zukunftsfähig „und werden dann geschlossen“, kritisiert der Personalratsvorsitzende.

Weiterhin bemängelt Hillmann, die Mitarbeiter und der Personalrat seien nur unzureichend in die Pläne miteinbezogen worden. „Wir haben bis heute noch nicht über veränderte Arbeitszeiten oder andere Dinge verhandelt“, sagt er.

DBS-Vorstand widerspricht

In der Führungsebene der DBS sieht man das ganz anders: „Der Personalrat ist seit Beginn des Projektes im Lenkungsausschuss vertreten und wurde natürlich entsprechend eingebunden – das Konzept wurde dem Personalrat dabei in mehreren Terminen erläutert“, schreibt Unternehmenssprecherin Lena Endelmann zu den Vorwürfen. Auf Basis dessen sei die Mitbestimmung zu mehreren Themen bereits eingeleitet worden.

Auch der vermeintliche Plan, die Grünstationen perspektivisch schließen zu wollen, sei nicht richtig. „Der Entwicklungsplan ist bis zum Jahr 2024 konzipiert und sieht keinerlei Schließungen der vorhandenen 15 Recycling-Stationen in diesem Zeitraum vor“, so Endelmann.

Mehr zum Thema Gesamtmenge um zwei Prozent gestiegen Pandemie sorgt für mehr Müll in Bremen To-go-Essen und Zeit für die Entrümpelung von Garten und Keller: Während der vergangenen Monate sind durch die Folgen der Pandemie insgesamt rund zwei Prozent mehr Müll ... mehr »

Im Gegenteil, es werde ein topmodernes Recycling-Center im Bremer Osten ergänzt, sodass den Menschen in Bremen künftig 16 Stationen zur Verfügung stehen würden.

Auch sei kein Personalabbau der Mitarbeiter vorgesehen, die heute noch an den künftigen Grünstationen eingesetzt sind. Denn durch die im Konzept enthaltenen Modernisierungen und geplanten Verlängerungen der Öffnungszeiten an manchen Stationen „werden die Mitarbeitenden natürlich auch auf den anderen Recycling-Stationen eingesetzt“, schreibt Endelmann. Hinzu kämen Schulungen, die in der Winterzeit durchgeführt werden könnten, sowie der notwendige Überstundenabbau.

„Wir erwarten als Unternehmen die tatkräftige Unterstützung von unseren Mitarbeitenden und unseren Personalvertretenden für diese zukunftsgerichteten Pläne“ äußert sich DBS-Vorständin Daniela Enslein zu der vorgebrachten Kritik.

Beiräte protestieren

Die kommt auch weiterhin seitens der Stadtteilparlamente, die seit November gegen das Konzept der Grünstationen Front machen. Besonders in den betroffenen Stadtteilen Obervieland, Aumund, Oslebshausen, Findorff, Horn, Huchting, Hemelingen und Obervieland wehren sich die Beiräte vehement gegen eine Reduzierung der Öffnungszeiten sowie eine Winterschließung ihrer Recycling-Stationen.

Mehr zum Thema Nur noch Grünabfälle Neues Konzept für Recyclingstationen verärgert Bürger Die Bremer Stadtreinigung hat ein neues Konzept für seine Recyclingstationen vorgelegt und damit die Menschen in Walle, Findorff und anderen Stadtteilen gegen sich ... mehr »

„Die Beiräte wollen, dass das Bürgerinteresse im Vordergrund steht“, sagt der Sprecher der Beirätekonferenz Stefan Markus (SPD). Darüber hinaus „finde ich gut, dass auch Beiräte, die nicht direkt von den Einschränkungen betroffen sein werden, sich mit eigenen Beschlüssen solidarisch zeigen“, sagt Markus mit Verweis auf Stadtteile wie die Neustadt und Schwachhausen.

Bei der DBS ist die Stimmungslage in den Stadtteilen bekannt. „Alle Beiratsbeschlüsse wurden bereits beziehungsweise werden derzeit beantwortet“, sagt Endelmann. Die Bremer Stadtreinigung sei allen Einladungen gefolgt und habe auf diversen Beiratssitzungen den „Entwicklungsplan Recycling-Stationen 2024“ vorgestellt. Dort seien offene Fragen beantwortet, aber auch Bedenken und Wünsche aufgenommen worden. „Mit diesen befasst sich DBS derzeit. In der nächsten Verwaltungsratssitzung werden diese dann vorgestellt“, so Endelmann zum weiteren Vorgehen.

Zur Sache

Entwicklungsplan

Der Entwicklungsplan 2024 der Bremer Stadtreinigung (DBS) sieht vor, aus sieben der aktuell 15 Recycling-Stationen „Grün-Stationen“ zu machen. Diese sollen nur von März bis November geöffnet sein und vor allem Grünabfälle annehmen. Weiterhin sieht der Plan vor, dass es zwei „topmoderne Recyclingcenter“ geben soll, die sich in Osterholz und am Hulsberg befinden. Diese Stationen gelten als Vollsortimenter, es soll also möglich sein, dort alle Abfallarten zu entsorgen. Zusätzlich wird es sieben „moderne Stationen“ geben in Blumenthal, Burglesum, Blockland, Borgfeld, Oberneuland, Hohentor und Kirchhuchting. Dort soll fast alles angenommen werden. Manche dieser Stationen wie in Kirchhuchting sollen dafür noch modernisiert werden.