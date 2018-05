Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan muss sich derzeit häufig der Kritik der Opposition stellen. (Sebi Berens)

Die Bremer CDU-Fraktion hat für die kommende Sitzung der Bürgerschaft (21. Februar) eine Aktuelle Stunde eingereicht, in der es um das Krisenmanagement von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) gehen soll. Wie berichtet, hat sich die Senatorin in einem Brief an zwei Spitzenbeamte ihrer Behörde über schlechte Abläufe im Ressort beschwert und dabei dienstliche und parteipolitische Belange miteinander vermengt.

Die CDU wirft Bogedan deshalb vor, die Übersicht über die Bildungspolitik und ihr Ressort zu verlieren. Der Tadel der Bildungssenatorin gegenüber ihren Mitarbeitern und die Forderung, Versäumnisse und Mängel von der Öffentlichkeit und der Opposition fernzuhalten, seien der falsche Weg, so der bildungspolitische Sprecher der Fraktion, Thomas vom Bruch. „Eine Verwaltung ist nicht der verlängerte Arm der Partei.“ Die Fraktion kritisiert zudem Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) dafür, seit Monaten nicht in die Bildungspolitik einzugreifen.

Auch die FDP-Fraktion meldete sich zu dem Fall zu Wort und fordert von der Senatorin, künftig transparenter mit Mängel umzugehen. „Die Unzufriedenheit der Eltern, Kinder und Lehrer steigt rapide und eine Verbesserung ist nicht in Sicht. Anstatt endlich den notwendigen Neustart in der Bremer Bildungspolitik zu wagen, sorgt Frau Bogedan sich aber um mögliche Angriffe aus der Opposition“, kommentierte die FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner.

Die Vermischung von dienstlichen und politischen Belangen bemängeln auch die Bürger in Wut (BIW). „Wir kritisieren bereits seit Langem die Verquickung von öffentlichen Stellen mit dem ,richtigen' Parteibuch. Bisher wurde es in Bremen immer geschickt unter den Tisch gekehrt“, sagte BIW-Bürgerschaftsabgeordnete und bildungspolitische Sprecher, Klaus Remkes.