Die Prof.-Hess-Kinderklinik an der Friedrich-Karl-Straße wurde 1966 nach dem Kinderarzt Rudolf Hess benannt. Er wurde während der Nazizeit wegen seiner jüdischen Mutter verfolgt. (Christina Kuhaupt)

Im Oktober soll der Umzug in das neu gebaute Kinderkrankenhaus auf dem Gelände des Klinikums Mitte beginnen (wie berichtet). Der bisherige Standort für die stationäre Behandlung von Kindern an der Friedrich-Karl-Straße, die Prof.-Hess-Kinderklinik, wird damit aufgegeben. Allerdings nicht nur das Gebäude: Die neue Kinderklinik soll auch einen neuen Namen bekommen, aller Voraussicht nach „Kinderkrankenhaus Bremen“, wie der Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) und der Chefarzt der Geno-Kliniken betonten. Mit dem Zentrum für Kindermedizin beginne eine neue Zeitrechnung, auch für das Personal, das aus anderen Standorten dorthin wechsle, so die Begründung.

An dieser Namensänderung übt die Fraktion der Grünen nun deutliche Kritik und hat eine Anfrage für die Fragestunde der nächsten Bürgerschaftssitzung Ende Februar eingereicht. Das Gedenken an den Kinderarzt Professor Rudolf Hess dürfe nicht verblassen, gerade auch vor dem Hintergrund des wieder zunehmenden Antisemitismus, sagt die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen, Henrike Müller. Sie verweist auf die Geschichte des Namensgebers: Rudolf Hess war ab 1928 leitender Arzt der Kinderabteilung an der Krankenanstalt Bremen. Beim Bau der neuen Kinderklinik von 1929 bis 1934 war er fachlicher Berater.

Die Mutter von Hess war Jüdin, weshalb der Arzt im Januar 1934 aus „rassischen Gründen“ entlassen wurde. Das NS-Regime überlebte er in einem Versteck in der Lüneburger Heide, nach Kriegsende wurde Hess 1945 erneut Leiter der Kinderklinik. 1966 wurde schließlich die Prof.-Hess-Kinderklinik nach ihm benannt „Angesichts des grassierenden Antisemitismus ist die angedachte Umbenennung ein fatales Signal. Die bisher bekannte Begründung ist schlicht hanebüchen.

Wer den Namen von Professor Hess mit der Begründung einer neuen Zeitrechnung ausradieren will, könnte genauso den berüchtigten 'Schlussstrich' ziehen wollen. Hinter die nationalsozialistischen Verbrechen kann man keine Haken machen“, so Müller. Von dem Senat sei zu erwarten, dass er „angesichts dieser Geschichtsvergessenheit“ seinen Einfluss auf den Namen des städtischen Kinderkrankenhauses geltend mache. „Wir fordern vom Senat, ein angemessenes Gedenken an den Namensgeber, Professor Rudolf Hess, sicherzustellen“, betont die Bürgerschaftsabgeordnete.