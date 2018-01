Als 2015 ein Carport in der Berckstraße in Horn brannte, war die Freiwillige Feuerwehr Lehester Deich schneller zur Stelle als die Berufsfeuerwehr. Das sollte eigentlich anders herum sein. (Frank Thomas Koch)

Nicht nur Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hält die Verzögerung des Feuerwachen-Neubaus in Horn für inakzeptabel, auch die Beiratssprecher aus Borgfeld und Horn-Lehe üben Kritik am Zeitplan von Immobilien Bremen (IB). Dieser Plan sieht eine Fertigstellung der Wache frühestens Anfang 2023 vor, während Mäurer vor einem Jahr noch Ende 2018 für möglich gehalten hatte. „Es ist doch absurd, dass ein einfacher Zweckbau voraussichtlich nicht vor 2023 fertiggestellt sein wird“, kritisiert Borgfelds Beiratssprecher Karl-Heinz-Bramsiepe (CDU).

Die Kritik an der Planungsdauer ist aus Sicht von Immobilien Bremen nicht nachvollziehbar – dort sieht man den Innensenator am Zug. Im Dezember 2016 sei bei IB der Planungsauftrag des Innensenators für zwei Machbarkeitsstudien eingegangen, berichtet der IB-Sprecher Peter Schulz. Zum einen für den Standort Grazer Straße in der Nähe des Horner Bad, zum anderen für ein Grundstück am Hochschulring. Das Ergebnis der Studie sei im vergangenen September ans Ressort gegangen, ein Vorabzug bereits drei Monate früher. „Eine Entscheidung für einen der beiden Standorte liegt Immobilien Bremen bislang nicht vor“, betont Schulz. Sobald dies der Fall sei, werde zunächst der Ankauf des vorgesehenen Geländes vorbereitet und das vorgeschriebene weitere Verfahren eingeleitet – und das brauche eine gewisse Zeit.

Aus dem Innenressort klingt das Ganze so: Man habe die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie „erst im Herbst“ erhalten. „In den vergangenen Wochen haben wir die Ergebnisse ausgewertet, und es sieht so aus, dass sehr viele gute Gründe für das Grundstück am Hochschulring sprechen“, teilt Sprecherin Rose Gerdts-Schiffler mit. Parallel werde derzeit analysiert, wie bestimmte Prozesse von den Beteiligten beschleunigt werden könnten. „Daher gehen wir davon aus, dass der von IB gesteckte Zeitrahmen noch verkürzt werden kann“, sagt die Sprecherin. „Das ist zumindest unser oberstes Ziel.“