Sorgt für Verstimmung: der Zustand der Lesumbrücke der A 27. (Christian Walter)

Bremen. In Sachen Lesumbrücke drückt die Handelskammer aufs Tempo: Ein „zügiges, entschlossenes und kreatives Handeln“ fordert Präses Janina Marahrens-Hashagen, um den monatelangen Engpass im Bereich der Autobahnbrücke der A 27 abzumildern. Der neue Senat müsse das Thema „nunmehr ernsthaft, transparent und mit höchster Priorität“ anpacken. In einer an diesem Montag veröffentlichten Pressemitteilung konfrontiert die Handelskammer die Verkehrsverwaltung mit einer Reihe von Fragen. Vor allem will die Kammer wissen, warum es nach sieben Monaten noch immer keine verwertbaren Erkenntnisse aus den Materialuntersuchungen gebe.

Mit Unverständnis reagierte das Verkehrsressort auf die Kritik der Handelskammer. Die Ergebnisse der Materialuntersuchungen seien für den Sommer angekündigt gewesen, betonte Sprecher Jens Tittmann. „Nach meinem Kenntnisstand befinden wir uns nach wie vor im Sommer. In welcher Jahreszeit sich die Handelskammer befindet, wissen wir nicht.“ Mit den Untersuchungen sei man jetzt auf der Zielgeraden angekommen. Ähnlich äußerte sich Martin Stellmann, Sprecher des Amts für Straßen und Verkehr (ASV). „Wir sind wie angekündigt im Zeitplan.“