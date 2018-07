Das Bau- und das Finanzressort haben bestritten, dass die Wohnnebenkosten in Bremen überdurchschnittlich hoch sind. (Arne Dedert/dpa)

Bausenator Joachim Lohse und Finanzsenatorin Karoline Linnert haben scharfe Kritik geübt an einer Studie des Bundes der Steuerzahler. Dieser hatte zuvor eine Statistik vorgestellt, nach der in Bremen die höchsten Nebenkosten anfallen würden. Der Wert liege bei 2227 Euro pro Jahr.

„In dem Städteranking zum Thema Wohnnebenkosten 2016-2018 werden willkürlich sechs Positionen herausgesucht und darüber einzelne Städte miteinander verglichen", gab Lohse in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Dadurch werde Bremen nachweislich benachteiligt. "Das ist unseriös."

In der Studie wurden alle 16 Landeshauptstädte miteinander verglichen. Am günstigsten seien die Nebenkosten in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz mit 1780 Euro. In den beiden Vorjahren war Bremen hinter Berlin die zweitteuerste Landeshauptstadt gemessen an den Nebenkosten. Größter Nebenkostentreiber ist der Statistik zufolge die Grundsteuer – und auch hierbei sind die Bremer mit 1008 Euro im Jahr überdurchschnittlich hoch belastet. Sechs Kostenfaktoren wurden dabei ermittelt: die Trinkwasserpreise, Abfall-, Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren sowie die Grundsteuer und der Rundfunkbeitrag. Letzterer liegt bundesweit bei 210 Euro pro Jahr.

Mehr zum Thema Hohe Mieten, wenig Fläche, dünn besiedelt Bremen muss wachsen Auf dem Bremer Wohnungsmarkt tut sich einiges, dennoch gibt es immer wieder Diskussionen um die ... mehr »

„Wer sich hier schon darüber wundert, dass die bundesweit einheitlichen Rundfunkgebühren mit einfließen, stößt dann aber bei genauerem Hinsehen auf weitere Ungereimtheiten“, sagte Lohse. So fließen die Kosten für Straßenreinigung in die Studie des Bundes der Steuerzahler nicht mit ein. „Das ist nicht statthaft, da Bremen eine solche Gebühr im Gegensatz zu anderen Städten nicht erhebt." Die Behauptung des Bundes der Steuerzahler, die Kosten seien überregional vergleichbar, sei unkorrekt.

„Der Vergleich hinkt. Natürlich gehört eine Straßenreinigungsgebühr zu den Nebenkosten. Diesen Aspekt einfach auszuklammern, verfälscht das Ergebnis", sagte Linnert. Der vergleichsweise hohe Bremer Hebesatz der Grundsteuer basiere auf dem Fakt, dass keine Straßenreinigungsgebühr erhoben werde.

Einen weiteren Punkt führte Lohse bei Gebühren für Straßenausbau an: Während Niedersachsen Anwohner dabei zur Kasse bitten würde, müssten Bremer lediglich für die Ersterschließung zahlen.