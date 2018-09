Elisabeth Motschmann (Kuhaupt)

Bei dem Termin sollten sich die Abgeordneten in die Situation von geflüchteten Frauen versetzen (wir berichteten). Motschmann wirft ihnen in einem Brief vor, dass die traumatische Erfahrung der Flucht so nicht greifbar sei. "Bitteren Ernst kann man nicht spielen. Und es ist nicht empathisch gegenüber den Menschen, die zu uns gekommen sind." Ein gespieltes Szenario sei auch gespielte Empathie.

"Sie hat nicht richtig verstanden, worum es ging", sagt hingegen Achelwilm. Es sei bei dem Termin um einen Eindruck der Beratungssituation gegangen. Motschmann hätte sich selbst ein Bild vor Ort verschaffen sollen. Kappert-Gonther wies die Vorwürfe der CDU-Abgeordneten zurück: "Rollenspiele sind in der angewandten Psychotherapie ein anerkanntes Mittel". Das Experiment habe ihre Empathie gegenüber Menschen mit Fluchterfahrung vertieft. "Mehr Empathie, mehr Mitmenschlichkeit täten der Union tatsächlich gut", kritisierte sie Motschmann. Sarah Ryglewski betont, sie habe aus der Erfahrung viel mitgenommen. Besonders, dass der Umgang mit den Behörden für geflüchtete Frauen erleichtert werden müsse.

Motschmanns Kritik irritiert auch Lucyna Bogacki von der Arbeiterwohlfahrt, wo zwei der simulierten Beratungsgespräche stattfanden: "Frau Motschmann war auch eingeladen und hat terminbedingt abgesagt." Bedenken gegenüber dem Projekt habe sie nicht geäußert, so Bogacki. Elisabeth Motschmann erklärt das damit, dass ihre Mitarbeiter Veranstaltungseinladungen öfter absagen, ohne ihr die konkreten Themen vorzulegen, wenn ihr Terminkalender voll sei.