Die Bremer Bäder GmbH hat sich vom bisherigen Architekten getrennt und das Bauvorhaben am Westbad neu ausgeschrieben. (Bremer Bäder Gmbh)

CDU und Linke wollen die bisherige Neuplanung des Westbades noch einmal auf den Prüfstand stellen. Die Fraktionen der beiden Parteien haben das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Bürgerschaft gehoben. Die Christdemokraten nutzen dafür die aktuelle Stunde, die Linken haben ihren Antrag „Westbad an gestiegenen Bedarf anpassen“ bereits im Juli formuliert. Nun hat auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) Verständnis für die Kritik an dem bisherigen Konzept eines verkleinerten Westbades geäußert. Er gehe darum bei der jetzt notwendig gewordenen Neuplanung davon aus, dass die Bedürfnisse des Bremer Westens berücksichtigt und die Akteure vor Ort entsprechend beteiligt werden.

Anlass war die Übergabe von rund 1300 Unterschriften an den Senatschef. Sie stehen unter einem gemeinsamen offenen Brief des Gesundheitstreffpunkt-West in Gröpelingen und des Sportvereins Tura Bremen aus Walle. Darin werden mehr Wasserfläche und ausreichende Angebote für die Gesundheit gefordert, sprich der Erhalt von Sauna und Solebad im Westen.

Marco Lübke, sportpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, meint im Vorfeld der Bürgerschaftsdebatte, dass die „rot-grüne Koalition ihr eigenes Bäderkonzept versenkt“ und wirft Sieling „Profilierungsversuche im Vorwahlkampf“ vor. Die Christdemokraten strebten demgegenüber eine „pragmatische Anpassung“ des Bäderkonzepts an, dem eine ehrliche und ergebnisoffene Analyse vorausgehen müsse, auch inklusive eines möglichen Erhalts des zum Abriss vorgesehenen Unibades.

Für die Linke fordert Cindi Tuncel als sportpolitischer Sprecher, dass Sieling seinen Worten nun Taten folgen lassen müsse. Die Kritik an den Senatsplänen sei berechtigt und der Bürgermeister sei am Zuge, damit diese Fehlplanung nicht umgesetzt wird. Seine Fraktion fordert, dass mindestens die vorhandenen Wasserflächen und Angebote des Westbads bei einem Neubau erhalten werden. Beim 2014 beschlossenen Bäderkonzept sei man davon ausgegangen, dass die Bevölkerung im Bremer Westen zurückgehen wird. Tatsächlich sei die Einwohnerzahl aber gestiegen.