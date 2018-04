Bremens Gewässer sind in einem schlechten Zustand. (Dustin Weiss)

"Nicht nur an den Nebensächlichen herumdoktern", fordert Martin Rode, Geschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Er kritisiert den Umgang mit der Situation der bremischen Gewässer. Wie der WESER-KURIER am Dienstag berichtete, sind die meisten Flüsse und Bäche in Bremen ökologisch in einem schlechten Zustand.

"Die beiden dicksten Probleme für Bremens Gewässerschutz sind der unnatürlich große Tidenhub der Weser und die unzureichende Fischpassierbarkeit am Weserwehr“, sagt Rode. Die Weservertiefungen hätten den Tidenhub von 50 Zentimetern auf 4,20 Meter anschwellen lassen, so der BUND-Sprecher. Deshalb seien die bremischen Weserufer nahezu komplett in Steine gepackt. Aktuell führe der enorme Tidenhub auch an der Wümme, zu bedrohlichen Uferabbrüchen. "So kann es nicht weitergehen. Es muss einen Stopp für jedwede Weservertiefungen geben", sagt Rode. Weil das Hemelinger Weserwehr kaum passierbar für Fische sei, werde das ganze Flusssystem der Weser bis Hessen und Thüringen für Lachs, Aal und andere Fernwanderer weitgehend unerreichbar. Als Gegenmittel schlägt der BUND-Chef den Bau eines leistungsfähigen Fischpasses vor. „Es wird höchste Zeit, die dicken Bretter in Angriff zu nehmen, sonst ist der gute Zustand der Gewässer nicht zu erreichen“, so Rode.