Viele Bremer Kleingärtner wünschen sich mehr Flexibilität und Gestaltungsfreiheit. (Christina Kuhaupt)

Erst der angekündigte Rückzug des Landesvorsitzenden August Judel, nun die Trennung von Geschäftsführerin Birgit Drechsler – bei den Gartenfreunden zeichnet sich nach den Querelen um die neue Gartenordnung ein personeller Umbruch ab. Nicht nur die grüne Fraktionschefin Maike Schaefer sieht jetzt "die Chance für einen Neuanfang". Auch Claudia Bernhard (Linke) setzt darauf, dass mit "personellen Veränderungen an der Spitze ein Umdenken" beginnt. Einer der schärfsten Kritiker der bisherigen Führungsriege, Carsten Siemering von den "Kleingartenrebellen", sieht bereits eine Kurskorrektur im Landesvorstand. Man sei miteinander im Gespräch über eine Neuausrichtung. Sein Eindruck: "Allen Beteiligten ist klar, dass sich etwas verändern muss."

Keinerlei Genugtuung ist vonseiten der SPD zu hören. Als "engagierte und energische Vertreterin der Interessen ihres Arbeitgebers" bezeichnet Fraktionschef Björn Tschöpe die freigestellte Geschäftsführerin. Das Ziel seiner Partei bleibe die Weiterentwicklung des Kleingartenwesens unter Mitwirkung der Kleingärtner. "Dazu erwarten wir vom Umweltressort die Vorlage eines Kleingartenentwicklungsplans, der mit dem Landesverband abgestimmt ist."

Mit Bedauern reagierte die FDP auf das "Zerwürfnis" zwischen dem Landesverband und seiner Geschäftsführerin. Birgit Drechsler sei für die Liberalen stets eine kompetente und vertrauenswürdige Ansprechpartnerin gewesen, sagt der umweltpolitische Sprecher Rainer Buchholz. Gleichwohl äußert er Verständnis. "Wenn es an diesen Komponenten im internen Bereich beim Landesverband gehakt hat, blieb leider keine andere Lösung als die der Vertragsauflösung."

Eklatanten Reformbedarf konstatieren indessen die Grünen. Eine neue Kleingartenordnung müsse ökologischer, nachhaltiger, familienfreundlicher und zukunftsfähig sein, sagt Schaefer. "Die Kleingärtner wollen Spaß am Gärtnern haben, sie haben keine Lust mehr auf endlose Formalitäten und rigorose Gartenordnungen." Der Wunsch nach mehr Flexibilität und mehr Gestaltungsfreiheit sei nicht zu überhören gewesen. Den Hinweis auf strikte Vorgaben durch das Bundeskleingartengesetz will Schaefer nicht gelten lassen. Andere Kommunen hätten viel liberalere Kleingartenordnungen. Soll heißen: Auch der Bremer Landesverband habe ausreichend Spielraum für eine "Flexibilisierung vieler veralteter Regelungen".

Starken Handlungsbedarf sieht Schaefer in der Nachwuchsförderung. "Gerade junge Menschen haben wieder vermehrt Lust am Gärtnern, vor allem auch am gemeinschaftlichen Gärtnern." Diese Chance müsse genutzt werden. Die Zeiten hätten sich geändert: "Früher diente der Kleingarten der Ernährung, heute hauptsächlich der Naherholung."

Eine Überarbeitung der "restriktiven Kleingartenordnung" fordern auch die Linken. Manche Mitgliedsvereine strebten schon lange nach der Nutzung von Kleingärten als Wochenendgebiete, sagt Claudia Bernhard. "Warum soll das nicht auch möglich sein?". Kritisch bewertet sie Bestrebungen, verwahrloste Kleingartengebiete für den Wohnungsbau zu öffnen. "Wenn Parzellen aktuell nicht genutzt werden, dann kann man sie nicht flugs zu Bauland erklären."