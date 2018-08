Santé auf die guten Beziehungen zwischen Bremen und der Grande Nation: Philippe Wellnitz. (Roland Scheitz)

Voilà un homme, Philippe Wellnitz ist ein Weltbürger. Einer, der sich nicht allein die bedingungslose Glorifizierung der Grande Nation auf die Fahnen geschrieben hat. Einfach nur französische Kultur nach Bremen zu importieren, das wäre ihm wohl schlicht und einfach zu eindimensional und zu langweilig gewesen. Der scheidende Directeur des Institut français hat stets über den Tellerrand geschaut und den Dialog gesucht. Der Sohn deutsch-französischer Eltern hat in seiner vierjährigen Amtszeit den Blick immer auch nach außen gerichtet und damit der Kulturarbeit des Instituts neue Horizonte eröffnet, wie Bürgerschaftspräsident Christian Weber bei Wellnitz’ Verabschiedung in der Bürgerschaft betonte. Monsieur le Directeur hat mit seiner äußerst engagierten rechten Hand Marthe-Louise Bentz 140 Veranstaltungen pro Jahr realisiert. „Ohne sie wäre das nicht gegangen“, bedankt er sich rückblickend. Andere französische Kulturinstitute bringen es gerade mal auf halb so viele Veranstaltungen.

Nicht nur Frankreichs süße Seiten

Dem promovierten Theaterwissenschaftler und Germanisten war es immer ein Anliegen, Kulturprogramme nicht nur für das klassische Klientel, wie für die Schwachhauser, die Viertel-Bewohner oder gar nur für die Franzosen zu machen. „Das Haus zu öffnen und neue Dinge vorzustellen war mir sehr wichtig“, sagt er. Dazu gehöre auch, den Facettenreichtum des Französischen für Leute, die es noch nicht kennen, interessant zu machen. So hieß es im Juni 2015 mit einer Vielzahl von Veranstaltungen einen Monat lang: „Frankreich blickt nach Syrien“. Das Land habe immer schon intensive Beziehungen zu Frankreich unterhalten, sagt der scheidende Direktor. Ähnlich verhalte es sich mit Japan, mit dem es viele historische Anknüpfungspunkte gebe. Also hieß es 2018: „Frankreich blickt nach Japan“. Französische wie deutsche Jugendliche lesen mit großer Begeisterung Mangas. Und so gab es im Institut auch Mangas und Graphic Novels zu sehen, was auf das Interesse eines jungen Publikums traf. Explizit politisch war die Graphic-Novel-Ausstellung zum Arabischen Frühling in der Bürgerschaft. Neue Horizonte eröffneten sich auch in der Reihe „Francophonie“, in der französischsprachige Literaten aus Afrika, Haiti, Vietnam und Québec ins Institut kamen, um aus ihren Werken zu lesen.

Jugendliche aus Bremer Brennpunktstadtteilen, die sich mit den Lebensbedingungen Gleichaltriger in französischen Banlieues identifizieren konnten, kamen ins Institut, um die Ausstellung „Une jeunesse française“ anzuschauen, in der ein Fotograf und ein Journalist ungeschönte Einblicke in die Brennpunkte französischer Städte gaben, die sie mehr als fünf Jahre hinweg bereisten. Die süßen Seiten, das Savoir-Vivre, das in „la belle France“ mit Genuss zelebriert wird, schön und gut, die gab es auch und die kamen unter Wellnitz’ Ägide nicht zu kurz. Frankreich ist ja nicht nur berühmt für seine Mode, sondern auch für seine Weine, also wurden in Kooperation mit Eggers & Franke und dem französischen Honorarkonsul Christoph Meier Weinseminare veranstaltet. Unter der Direktion von Philippe Wellnitz entstanden Formate wie das Chanson- und das Mode-Atelier, die auf viel Zuspruch stießen. Aber der wache, kritische, intellektuelle Anspruch blieb im Institut français immer präsent. „Die Aufgabe eines Kulturinstitutes ist es auch, Risiken einzugehen“, betont er. Die Fülle an Veranstaltungen, darunter viele Kooperationen, habe die französische Botschaft zuweilen mit einem gewissen Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen, so der scheidende Direktor.

Mutiges Bekenntnis zur Pressefreiheit

Viele Gäste des Institut français bewunderten Philippe Wellnitz für seinen Mut, immer wieder klar Flagge für die Pressefreiheit und für das französische Satire-Magazin „Charlie Hebdo“ zu zeigen. Da fand er in Bürgerschaftspräsident Christian Weber einen engagierten und dankbaren Kooperationspartner. Im Januar 2018 wurden in der Bürgerschaft die deutschen Titelseiten von „Charlie Hebdo“ gezeigt, im Institut français die französischen Titelblätter. Zum Gedenken an den dritten Jahrestag der verheerenden Mordanschläge auf die Redaktion des französischen Satiremagazins ‒ und zwar unter Polizeischutz. Dem Jahrestag hatte Philippe Wellnitz bereits im Januar 2016 mit einer ebenso opulenten Schau von Titelseiten, die nach dem Terror-Attentat in der Weltpresse erschienen, wiederum in einer Doppelausstellung im Institut und in der Bürgerschaft, gedacht. Federführender Initiator war damals Rainer Baldschun. Auf besonderen Wunsch von Christian Weber gelang es dem Direktor des Institut français unter strengen Sicherheitsvorkehrungen im Sommer 2016 einen gemeinsamen Besuch mit dem Bürgerschaftspräsidenten und dessen Sprecher bei den Redakteuren von „Charlie Hebdo“ an einem geheimen Ort zu organisieren. „Das war schon ein großes Privileg“, blickt er zurück.

All’ das stieß bei den Bremerinnen und Bremern auf begeisterte Gegenliebe. Nicht von ungefähr ist Philippe Wellnitz die Hansestadt ans Herz gewachsen. „Bremen ist eine interessante, spannende Stadt, die es erst einmal zu entdecken und für die es den richtigen Blick zu entwickeln galt“, blickt er zurück. Und er hat auch festgestellt, weshalb Bremen für die Franzosen so besonders interessant und anziehend ist: Der starke Unabhängigkeitswillen. „Wenn man das nicht versteht, versteht man Bremen nicht!“, betont er. Philippe Wellnitz wird nun an seine alte Wirkungsstätte als Hochschullehrer für Germanistik an die Universität Montpellier zurückkehren. Schon während seiner Zeit als Dozent an der Ecole Nationale d’Adminstration prägte er Frankreichs führende Köpfe entscheidend mit. Einer seiner begabtesten Schüler war der heutige Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. „Der konnte schon mit Anfang 20 unglaublich viel. Ich habe damals schon immer gedacht: Der wird einmal Präsident!“ erinnert er sich.

Die Nachfolgerin von Philippe Wellnitz wird eine in Bremen lebende Französin und nicht jemand Externes sein, was mit dem Sparkurs zu tun haben mag, der den französischen Kulturinstituten verordnet wurde.