Zeitungsforscher Holger Böning erklärt, wann Zeitungen zum Massenmedium wurden und worin ihr Erfolg begründet ist. (Andreas Amann)

Seit wann gibt es Tageszeitungen in Deutschland?

Holger Böning: Die beiden ersten Zeitungen in deutscher Sprache waren gleichzeitig die ersten periodisch erscheinenden gedruckten Zeitungen der Welt überhaupt. Sie erschienen ab 1605 in Straßburg und ab 1609 in Wolfenbüttel. Während des Dreißigjährigen Krieges entstanden dann flächendeckend Zeitungen im gesamten deutschen Sprachraum. Erstmals in der Menschheitsgeschichte wurde von Zeitungsnummer zu Zeitungsnummer über einen Krieg berichtet. Entsprechend dem Wochentakt der Post, in dem die Zeitungsverleger die Nachrichten erhielten, erschienen die Blätter zunächst wöchentlich, bald mehrmals wöchentlich, und ab 1650 erstmals in Leipzig als Tageszeitung.

Die deutsche Presse bot den Lesern eine bis dahin einzigartige Leistung: Sie hat während des Dreißigjährigen Krieges detaillierter, zuverlässiger, problembewusster und in der Regel wohl auch weniger parteiisch über das politische, diplomatische und militärische Geschehen informiert, als dies heute in der Kriegsberichterstattung der Fall ist. Selbst streng geheime politische und territoriale Zusagen des Kaisers an die deutschen Fürsten fanden umgehend den Weg in die Zeitungen. Das neue Medium bot den Lesern ein Bild von den Geschehnissen des Dreißigjährigen Krieges, das von unvergleichlicher Dichte und beispiellosem Detailreichtum ist.

Zunächst kamen die Zeitungsleser aus jenen Funktionseliten der Gesellschaft, die über das politische Geschehen informiert sein mussten, sei es an den Höfen, in den Stadtregierungen, der Diplomatie und dem Militär. Schnell kamen Gelehrte und mehr und mehr auch Gebildete wie Geistliche und akademische Lehrer hinzu. Schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es erste Zeitungen, die ihre Berichterstattung auf den sogenannten gemeinen Mann ausrichteten.

Zeitungen eröffneten dem sogenannten „gemeinen Mann“ den Zugang zu bisher verschlossenem Wissen?

Man kann sagen, dass das neue Medium entscheidend mit zur Entstehung der Aufklärung beitrug: Obrigkeitliches Geheimwissen wurde öffentlich; die allgemein zugängliche, regelmäßige Information gewährte Einsicht in das Funktionieren des Politischen und führte und führt zur ausgeprägten Weltbezogenheit des sich neu herausbildenden bürgerlichen Publikums.

Waren die Zeitungen in ihrer Bandbreite inhaltlich ähnlich aufgestellt wie heute?

Aus der Zeitungsberichterstattung war prinzipiell kein Thema ausgeschlossen. Allerdings lagen die Schwerpunkte bei der politischen, diplomatischen und militärischen Berichterstattung. Seit dem 18. Jahrhundert verfügten mehrere Zeitungen bereits über eine Art Feuilleton, in dem Bücher vorgestellt wurden und Meldungen aus der Wissenschaft erschienen. Erstaunlich ist die bemerkenswerte Qualität der Berichte ebenso wie die hohe Kompetenz der Berichterstatter. Viele der Korrespondenzen könnten auch heute noch in jeder Zeitung stehen, sie zeigen höchst sachkundige, analytisch berichtende Chronisten des Zeitgeschehens.

Ein wichtiges Ziel der Berichterstattung war die „Unpartheylichkeit“, die dadurch gewährleistet werden sollte, dass die unterschiedlichen Parteien zu Wort kamen.

Wenn man unter einem Massenmedium versteht, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung die Berichterstattung verfolgt, dann kann man in Großstädten wie Hamburg mit acht gleichzeitig erscheinenden Zeitungen bereits am Ende des 18. Jahrhunderts davon sprechen. Zu einem echten Massenmedium wurde die Zeitung dann auch in einer Stadt wie Bremen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Entstehung der Arbeiterpresse, mit der die Zeitungen nun tatsächlich in fast allen Haushalten zu finden waren.

In einem unterschied die damalige Zeitung sich von der heutigen in keiner Weise: Der Anspruch eines qualitätsvollen und unabhängigen Blattes lautete, den Leser umfassend und unparteilich zu informieren, ihm ohne Rücksicht auf politisch und wirtschaftlich Mächtige die unterschiedlichen Aspekte und Meinungen zu gesellschaftlichen Problemen und Ereignissen zu vermitteln und zugänglich zu machen.

Seit 1991 ist die verkaufte Auflage der Tageszeitungen in Deutschland von 27,3 Millionen Exemplaren Jahr für Jahr kontinuierlich auf heute 13,5 Millionen zurückgegangen, sie hat sich also halbiert. Die Zahl der verkauften Tageszeitungen in elektronischer Form beträgt heute insgesamt etwa zwei Millionen Exemplare. Am dramatischsten ist der Rückgang der Zeitungslektüre bei Jugendlichen. Las 2004 noch die Hälfte mehrmals wöchentlich oder täglich die Tageszeitung, so sind es heute nur noch zwölf Prozent.

Ich meine, dass seit den ersten Zeitungen das Geschäftsmodell der Zeitungsmacher nur scheinbar die gedruckte Zeitung war, sondern es in erster Linie es um einen Qualitätsjournalismus ging, den die Leser honoriert haben. Ein unabhängiger und kritischer Journalismus, der als seine Hauptaufgabe die gründliche Information begreift, wird weiterhin ein Grundbedürfnis bleiben. Schwarz sehe ich aber, wenn der Journalismus sich in eine Richtung weiterentwickelt wie beispielhaft der Auto- und Motorjournalismus, der es Umweltverbänden überlassen hat, den Dieselskandal aufzudecken. Auch eine distanzlose Sportberichterstattung nach dem Motto „Mein Werder“ sehe ich skeptisch.

Glücklicherweise bin ich kein Wahrsager, aber so schnell stirbt es sich nicht. Dies gilt, wie gesagt, vielleicht nicht für die gedruckte Zeitung, aber in jedem Fall für einen Journalismus, der Leser ernst nimmt und diesen Namen verdient.

Zur Person

Holger Böning

war Professor für Neuere Deutsche Literatur und Geschichte der deutschen Presse am Institut für Deutsche Presseforschung der Universität Bremen.

Weitere Informationen

Dieser Artikel ist Teil der Sonderveröffentlichung zum 75. Geburtstag des WESER-KURIER. Am 19. September 1945 erschien die erste Ausgabe unserer Zeitung. Anlässlich des Jubiläums blicken wir zurück auf die vergangenen Jahrzehnte: Erinnern uns an die Anfänge unserer Zeitung und auch an die ein oder andere Panne. Und wir schauen nach vorn: Wie werden Künstliche Intelligenz und der Einsatz von Algorithmen den Journalismus verändern? Natürlich denken wir auch an Sie, unsere Leser und Nutzer. Wer folgt unseren Social-Media-Kanälen, wer liest unsere Zeitung? Was ist aus den Menschen geworden, über die wir in den vergangenen Jahren berichtet haben? Und wie läuft er eigentlich ab, so ein Tag beim WESER-KURIER?