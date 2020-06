Bremen. Firmenpatriarch Klaus-Michael Kühne soll selbst nicht amüsiert darüber gewesen sein, was ihm da aufs Dach gesetzt wurde. Die neue Unternehmenszentrale in Bremen, ein Bau von Strenge und Schönheit, und dann so etwas: Schnöder Blechkram oben drauf, profane technische Anlagen, die dem eleganten, feingliedrigen Gebäude ganz und gar die Grandezza nehmen. Eine hässliche Krone für Kühne + Nagel, von der niemand wirklich geahnt hatte. So wird es jedenfalls behauptet. Auf den Plänen für die Öffentlichkeit war von den Aufbauten nichts zu sehen. Umso größer der Verdruss und die Empörung. Doch nun bahnt sich eine Lösung an.

Senatsbaudirektorin Iris Reuther hat lange mit den Leuten von Kühne verhandelt und sich nach Darstellung ihrer Behörde darauf geeinigt, die technischen Anlagen zu verkleiden, und zwar „hochwertig“, wie aus dem Bauressort verlautet. Im besten Fall könnte bis zum Jahresende alles fertig sein. Erste Entwürfe soll es bereits geben.

Vom Abriss des alten Kühne-Hauses bis zur Fertigstellung des Neubaus hat es drei Jahre gedauert. Klaus-Michael Kühne ließ sich das was kosten: 26 Millionen Euro, um direkt an der Weser eine Top-Adresse zu etablieren. Sein Großvater August Kühne hatte an dem Ort im Jahr 1909 den Sitz der Seehafenspedition eingerichtet. Heute ist Kühne + Nagel ein Logistikunternehmen, das seine Geschäfte in der ganzen Welt macht.

Bisher kein Mahnmal

Begleitet wurden die Bauarbeiten von Protesten gegen Kühne + Nagel. Nach Recherchen von Historikern hatte das Unternehmen während der NS-Zeit eine Schlüsselrolle beim Abtransport der Möbel von Juden aus den besetzten Westgebieten gespielt. Eine Gruppe von Bremern will dauerhaft daran erinnern und gewann den Senat für ihre Initiative. Am neuen Stammhaus sollte ein Mahnmal gebaut werden. Passiert ist seitdem aber nichts. Im Gespräch ist seit Längerem, das Mahnmal an einer anderen Stelle an der Schlachte zu errichten.

Als der Neubau abgeschlossen war, zeigten sich viele Kritiker mit der Architektur versöhnt. Sie hatten sich vorher an der Massivität des Gebäudes vor der Silhouette der Altstadt gerieben. Nun wurde die Klarheit gelobt, das Zeitlose. Nicht beruhigen wollten sich die Gemüter allerdings im Ärger über die Aufbauten auf dem Dach. Die Anlagen wurden in Leserbriefen, die der WESER-KURIER veröffentlicht hat, als „zusammengeschaufelter Elektrokrempel“ und „Gerümpel“ bezeichnet. Ein Leser schlug vor, die Technik so neu zu gliedern, dass eine Schiffssilhouette daraus wird. Einig waren sich alle, dass etwas passieren muss – auch die Behörden, die sich überrascht gaben, als die Blechkisten auf dem Dach auftauchten.

Kurios und wohl einmalig ist, dass ein gerade fertiggestelltes Haus noch einmal dermaßen gravierend angepackt wird, dass dafür ein neuer Bauantrag notwendig ist, wie die Behörde berichtet. Sie wünscht sich diesen Antrag noch vor den Sommerferien. Ein Sprecher von Kühne + Nagel wollte auf Anfrage keine Einzelheiten der Pläne verraten. Nur so viel: Man befinde sich in Gesprächen und sei zuversichtlich, eine gute Lösung zu finden.

Nach Darstellung des Unternehmenssprechers wird der Neubau von den Beschäftigten gut angenommen. Bistro, Kaffeebar und Dachgarten sorgten im Büroalltag für einen schönen Ausgleich. Die 725 Mitarbeiter verteilen sich auf drei Gebäudeteile. Es ist nicht die gesamte Belegschaft von Kühne + Nagel in Bremen. 250 Mitarbeiter mussten mangels Platz außen vor bleiben. Sie haben ihre Büros weiterhin an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet. Der Neubau ist groß, er misst an der höchsten Stelle 40 Meter (die Aufbauten nicht mitgerechnet) und hat eine Bruttogeschossfläche von rund 13 500 Quadratmetern.