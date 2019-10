Lars Freymark und Annekathrin Stühl (PETRA STUBBE)

Nachdem in der Nachbarschaft eingebrochen worden war, suchten Polizeibeamte in der Straße Krintenpad in Oberneuland nach Verdächtigen: Dieses Erlebnis gab den Ausschlag dafür, dass sich auf Initiative von Anwohnerin Annekathrin Stühl vor einiger Zeit alle Nachbarn aus der Straße zusammensetzten und gemeinsam beratschlagten, wie sie sich vor Beginn der dunklen Jahreszeit wirksam vor Einbrüchen schützen könnten.

Auf Anregung von Stühl gründeten die Anwohner eine KDNA-Anwohnerinitiative – laut Lars Freymark, der das Polizeirevier Horn leitet, die 31. Anwohnerinitiative im Bereich Horn, Borgfeld und Oberneuland. Bremenweit gibt es mittlerweile mehr als 220 derartige Zusammenschlüsse. KDNA – dieses Kürzel steht für künstliche Desoxyribonukleinsäure, eine geruchlose und unsichtbare Flüssigkeit, mit der Wertgegenstände markiert werden.

Dabei hat der Inhalt jeder Flasche ein einmaliges DNA-Profil und ist registriert. Auf diese Weise können mit einer speziellen UV-Lampe markierte gestohlene Teppiche, Schmuckstücke, Fahrräder, Computer oder andere Wertgegenstände bei Hehlern, auf Flohmärkten oder bei Wohnungsdurchsuchungen sofort als gestohlen erkannt und ihren ursprünglichen Eigentümern zugeordnet werden. Hierfür brauchen Ermittler nur mit der Lampe über die Gegenstände zu leuchten. Damit potenzielle Diebe möglichst schon im Vorfeld von ihrem kriminellen Vorhaben abgeschreckt werden, weisen Hinweisschilder den jeweiligen Ortsteil als KDNA-markierten Bereich aus.

Ein solches Schild ist ab sofort auch am Krintenpad zu finden. „Alle Nachbarn haben die Notwendigkeit gesehen und machen mit“, sagt Stühl, die das Vorhaben für die zehn Häuser dann in die Tat umgesetzt hat: „Ich habe die KDNA-Sets bestellt und verteilt.“ Ein Set hat die Gemeinschaft ihren Angaben zufolge etwa 60 Euro gekostet. „Vorher hatten wir noch ein Treffen mit Herrn Freymark, der mit uns über das Thema Einbruchschutz gesprochen hat.“

„Jeder Einbruch ist einer zu viel“, sagt der Horner Revierleiter – und dass jeder Interessierte sich zum Thema Einbruchschutz von der Polizei beraten lassen könne. Neben verschiedenen technischen Möglichkeiten gebe es dabei auch Dinge, die kaum etwas kosten, sagt Freymark: „Man sollte zum Beispiel nicht immer das Licht ausmachen, um Strom zu sparen. Sondern das Licht auch mal brennen lassen, wenn man kurz einkaufen fährt.“

Seit 2011 wirbt die Polizei für die Gründung von Anwohnerinitiativen, insbesondere in Bremen-Nord gibt es viele dieser Zusammenschlüsse. „Die KDNA stärkt auch das Nachbarschaftsgefühl. Man passt in der Anwohnerinitiative besser aufeinander auf und kennt die Autos oder die Verwandten der Nachbarn. Dann fällt jemand auch auf, der da nicht hingehört.“ Wer etwas Auffälliges beobachte, der solle seinem Bauchgefühl vertrauen, so Freymark weiter: „Dann sollte man sofort die 110 anrufen.“

Die Anwendung der KDNA sei einfach, schildert Anwohnerin Stühl: „Es gibt dazu eine kurze Anleitung, die gut verständlich ist. Das ist ziemlich simpel und schnell gemacht.“

Die KDNA-Technologie wird seit mittlerweile zehn Jahren in Bremen eingesetzt: 2009 war die innovative Methode hier bei einem bundesweit einmaligen KDNA-Pilotprojekt getestet worden, weil Bremen bei den Einbruchsdelikten im Vergleich einen oberen Platz einnahm. Tankstellen, mehrere Schulen und etwa 2000 Anwohner in den beiden eigens ausgewählten Gebieten Südervorstadt und Geestemünde in Bremerhaven nahmen damals teil.

Vorbild war dabei Großbritannien, wo die „neue Wunderwaffe“ zu einem Rückgang von mehr als 70 Prozent im Bereich der Eigentumsdelikte geführt haben soll. In Bremen haben laut Polizei die statistischen Erhebungen der vergangenen vier Jahre ergeben, dass es in Anwohnerinitiativen-Bereichen gut 50 Prozent weniger Wohnungseinbrüche gab als in vergleichbaren Gebieten.