Alexander Skibbe leitet als General Manager das Steigenberger Hotel Bremen in der Überseestadt. (Christina Kuhaupt)

Die Gräser im und rund um das Rondell biegen sich im Wind, auf der Weser tuckert ein Kleinboot vorbei, einigen Sonnenhungrigen auf den mit Grün gestalteten Terrassen wehen die Haare ins Gesicht. „Toll, wie das hier angelegt ist“, sagt Alexander Skibbe und blickt zufrieden von der Hotelterrasse in die Überseestadt, „das hat schon fast etwas von Küstenfeeling.“ Der neue Direktor des Steigenberger Hotels mag seinen Arbeitsplatz – und seinen Beruf.

Skibbe ist noch frisch im Amt

„Das Wichtigste ist, Freude bei der Arbeit zu haben“, betont Alexander Skibbe. Seit 1. Juli ist er Chef des Steigenberger Hotels in der Überseestadt, in dem er allerdings zurzeit nur vier Tage in der Woche anzutreffen ist. Die anderen drei Tage verbringt der 53-Jährige in Bayreuth und beaufsichtigt die Steigenberger Festivalrestauration, für die er seit vergangenem Jahr zuständig ist. Bis zu 1500 Gäste werden bei der Premiere beköstigt, im Restaurant, auf der Terrasse und im Selbstbedienungsbereich. Die Festspielzeit umfasst zwar nur sechs Wochen, aber mit Vorbereitungen und Proben, bei denen auch etwa 400 Personen in der Künstlerkantine versorgt sein wollen, dauert das Engagement drei Monate. „Wolfgang Wagner und Egon Steigenberger haben mal vereinbart“, erzählt Alexander Skibbe, „dass Steigenberger zu den Festspielen das Essen anbietet.“

Für diese Aufgabe kommt dem in Berlin geborenen Skibbe zugute, dass er Ausbildungen zum Restaurantfachmann und zum Koch gemacht hat. Ab September, wenn die Festspielzeit beendet ist, wird er sich ganz der Aufgabe in Bremen widmen. Zurzeit lebt der Hotelchef in einem Ein-Zimmer-Appartement in der Hansestadt, sucht aber ein Haus, weil zum Winter seine Frau und die beiden Töchter, sieben und 13 Jahre alt, nachkommen werden, die derzeit im Odenwald wohnen.

Immer wieder anderes sehen

Andere Menschen, Städte und Kulturen kennenlernen, immer mal wieder etwas anderes sehen, das macht für Alexander Skibbe den Reiz am Hotelfach aus. Und er ist, teilweise mit der Familie, auch weit herumgekommen. Von Frankfurt, wo er für Inter-Continental gearbeitet hat, ist er nach Kiew in die Ukraine gegangen, über Hamburg führte der berufliche Weg nach Moskau. Dort lebten er, seine Ehefrau und die ältere Tochter „im deutschen Dorf: 1300 Menschen, deutsche Schule, ein deutscher Pub“, erklärt Skibbe. Entscheidend für solche Engagements sei immer, wie die Kinder das aufnähmen. Im Hotel Fairmont Baku, Flame Towers in Aserbaidschan war er später ohne Familie.

„Man darf bestimmte Prinzipien nicht über Bord werfen“, sagt Alexander Skibbe zu seinen Auslandseinsätzen, „aber man muss sich anpassen.“ Rahmenbedingungen, Mitarbeiter und Gäste – alles sei anders in diesen Ländern. In der Ukraine beispielsweise habe der ein oder andere Gast auch große Summen gern mal in bar zahlen wollen. Oder auf seine Frage, warum etwas so und nicht anders sein solle, habe er auch schon mal die Antwort erhalten, dass es besser für seine Gesundheit sei. Richtig Angst gehabt habe er aber nie.

Die russischen Vorstellungen von gutem Essen sahen so aus, dass sich die Tische unter Mengen biegen müssen, und viel Gold und Prunk dabei ist, je luxuriöser desto besser. Das ändere sich durch den wachsenden russischen Mittelstand und europäische Geschäftsleute, die andere Erwartungen hätten, sagt Alexander Skibbe. Einen großen Unterschied zu hiesigen Verhältnissen gebe es auch bei den Beschäftigten: „Keiner hat gelernt.“ Man müsse den Mitarbeitern alles beibringen, in der Ukraine beispielsweise studierten Physikern, für die es dort keine Jobs gebe. Die arbeiteten dann im Hotel und „da muss dann alles im Detail für einen kleinen Aufgabenbereich aufgeschrieben werden“.

Er habe vor allem viel im Umgang mit Menschen gelernt, erklärt der Hotelmanager, darüber, wann sie bereit seien, mehr zu geben, und wie wichtig es sei, einen guten Umgang zu pflegen. Das alles will Alexander Skibbe auch in Bremen einbringen, der für die Hotelgruppe bereits in Hamburg, Deidesheim und München in leitenden Funktionen tätig war.

Freundlichkeit der Mitarbeiter liegt Skibbe am Herzen

137 Zimmer habe das Haus in Bremen, wo man ein Business-Hotel sein und ein ordentliches Preis-/Leistungsverhältnis und ehrliche Küche bieten wolle. Steif soll es nicht zugehen, dem Chef ist es wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freundlichkeit rüberbringen. Wenn da mal nicht ganz so korrekt von rechts nach links serviert werde, sei das nicht so wichtig, wie eben freundliches Auftreten. 50 Beschäftigte hat das Steigenberger Hotel in Bremen, bis auf eine Position seien alle besetzt. Hotelfachleute und Köche werden ausgebildet.

Alexander Skibbe weiß, dass gutes Personal vor allem durch gute Arbeitsbedingungen zu bekommen und zu halten ist. „Gehälter sind das eine, Arbeitszeiten das andere.“ Die Branche verändere sich. Unbezahlte Überstunden gebe es nicht mehr, stattdessen Dienstplanprogramme, überwacht von Betriebsräten. Als Hotelmanager muss er heute mehr mittendrin sein als früher der Direktor, den man selten sah. „Ich bin Ansprechpartner, Problemlöser“, sagt Alexander Skibbe, und daran zeige sich, wie gut das Haus aufgestellt sei. Als der Neue will er nicht alles umkrempeln, aber Kleinigkeiten verändern.

Die hervorragende Lage des Hotels mit direktem Zugang zum GOP-Theater gefällt dem Direktor, von einer „interessanten Ecke“ im vorderen Teil der Überseestadt zwischen Wesertower und Fluss spricht er. Bremen erscheine ihm recht ausgewogen, die Altstadt sei schön gemacht, und gleichzeitig sei es wichtig für eine Stadt, sich weiter zu entwickeln. In seiner Geburtsstadt Berlin möchte Alexander Skibbe heute nicht mehr leben, zu groß, zu weit. Bremen soll für längere Zeit eine Heimat werden, für ihn und seine Familie.