Das Kulturzentrum Kukoon ist nun in den Wallanlagen zu finden. (Frank Thomas Koch)

Das Neustädter Kulturzentrum Kukoon macht einen Ausflug: Vom Buntentorsteinweg, wo das Kollektiv normalerweise zu Hause ist, geht es jetzt ein paar Meter weiter ins Grüne, und zwar in die Wallanlagen, genauer in den Park gegenüber vom Leibniztheater und -gymnasium. Dort hat das Kukoon sein Sommerlager aufgeschlagen und eine Pavillon-Jurte aufgebaut, die seit Sonnabend geöffnet ist. Stühle, Tische, Sitzbänke und Lichterketten schein in der Dämmerung gibt es auch, genau wie Getränke und Snacks. Das „Kukoon im Park“ soll aber nicht nur ein Draußen-Café sein, kulturelle Veranstaltungen sollen folgen. Auch im Park-Café müssen sich Besucher an die aktuell geltenden Regeln halten: Pro Tisch sind nur Angehörige zweier Haushalte erlaubt, außerdem sind auch Mund-Nasenbedeckung zumindest mitzubringen, teilen die Verantwortlichen mit. Die ganze Zeit tragen muss man sie allerdings nicht. Wer am Tisch sitzt, ist davon befreit.