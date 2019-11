Stephan Uhlig (l.) und Achim Tischer von der Kulturambulanz. (Petra Stubbe)

Die Kulturambulanz, ein Ensemble aus dem Haus im Park, dem Krankenhaus-Museum und der Galerie im Park auf dem Gelände des Klinikum Bremen-Ost, hat sich auf das Gütesiegel des Museumsverbandes Niedersachsen Bremen beworben. Die Verantwortlichen rechnen sich gute Chancen aus, dass künftig eine der östlichsten Bremer Kultureinrichtungen die Auszeichnung tragen wird.

Mit einer Entscheidung der Jury rechnet Achim Tischer, Leiter der Kulturambulanz, im kommenden Frühjahr. Er zeigte sich auf der Sitzung des Kulturausschusses des Beirats Osterholz optimistisch, dass es mit der Auszeichnung klappen wird. „Wir wären das vierte Museum in Bremen überhaupt“, sagte er. Das gesamte Museum sei im Bewerbungsprozess auf den Prüfstand gekommen.

Mehr zum Thema Ausstellung in der Galerie im Park Wahnsinnige Kunst Wahnsinn? Was ist das überhaupt? Wer legt ihn fest? Und wie sieht er aus? Diesen und anderen Fragen ... mehr »

Sollte das Krankenhaus-Museum das Siegel bekommen, würde es in einer Riege mit dem Focke-Museum, dem Gerhard-Marcks-Haus und dem Overbeck-Museum in Vegesack stehen – diese sind die bereits registrierten beziehungsweise ausgezeichneten Museen in Bremen.

Mehr Strahlkraft der Kultureinrichtung

Achim Tischer verspricht sich von einer Auszeichnung mehr Strahlkraft der Kultureinrichtung. Ein zusätzlicher finanzieller Spielraum sei mit der Auszeichnung allerdings nicht verbunden. „Sie würde uns aber bei der Akquise von Exponaten helfen“, so Tischer weiter.

Das Krankenhaus-Museum und die Galerie sind in einem denkmalgeschützten Hofmeierhaus, das Teil der einstigen psychiatrischen Einrichtung St.-Jürgen-Asyl war, untergebracht. Früher gehörte dieses Gebäude zum Klinikum Bremen-Ost. Nach der Umstrukturierung der kommunalen Krankenhauslandschaft ging es an den Krankenhausverbund Gesundheit-Nord (Geno). Dieser schultert einen großen Teil der Kosten für die Kultureinrichtung. Sorgen wegen der finanziellen Not der Geno ließ sich Tischer nicht anmerken: „Wir gehen davon aus, dass wir inzwischen so etabliert sind, dass der Schaden größer wäre als der Nutzen“, gab sich Tischer selbstbewusst, dass der Verbund den Geldhahn nicht zudreht.