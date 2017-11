Das Kukoon am Buntentorsteinweg. Hier gibt es Essen, Kino und Konzerte. (Christina Kuhaupt)

Was sich Anfang des Jahres angekündigt hatte, haben die Mitglieder des „Kulturkombinat offene Neustadt“ (Kukoon) nun umgesetzt. Wie sie über ihre Internetseite bekannt gaben, haben sie die seit Januar 2015 angemieteten Räumlichkeiten im Buntentorsteinweg 29 in der Neustadt gekauft. Was mit als Zwischenmieter einer leer stehenden Immobilie begann endet nun als Eigentümer der Gewerbefläche von etwa 350 Quadratmetern.

Tagsüber gibt es im Kukoon vorwiegend veganes Essen, Kaffee und Kuchen, am Abend Lesungen, politische Diskussionen, Kinoabende oder Konzerte. Zuletzt veranstaltete das Kollektiv auch einen Flohmarkt. Mit dem vielseitigen Angebot und Programm haben sich die Mitglieder des Kulturkombinats in der Neustadt einen Namen erarbeitet.

Die letzten Monate seien mühevoll und arbeitsintensiv gewesen. Es habe viele Diskussionen gegeben, in denen stundenlang Pläne geschmiedet und gemeinsam geschwitzt wurde, um juristische wie auch finanzielle Hürden zu meistern, schreiben die ehemaligen Mieter und nun Besitzer des Kukoon. Die komplexe Herausforderung eines gemeinschaftlichen, solidarischen und selbstorganisierten Miteinanders sei und bleibe ihr Anspruch. Strenge Hierarchien und konventionelle Gerüste solle es auch in Zukunft nicht geben. Mit dem Kauf erhalte das „Kulturkombinat offene Neustadt“ nun die notwendige Planungssicherheit, um die Entwicklung langfristig auszurichten. Auf Nachfrage wollten sich die Mitglieder des Kollektivs nicht zum Kauf äußern.