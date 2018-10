Victor Frei, Valerie Usov und im Hintergrund Nico Hirschmann wollen mit dem Verein Kulturkraken die Kultur in Bremen fördern. Dazu gehört auch, die Förderung durch den Musikpreis "Applaus" in Höhe von 20 000 Euro in die Infrastruktur des Musikimbiss Papp zu stecken. (Frank Thomas Koch)

Die Scheiben beschlagen, die Boxen scheppern, im roten Licht steht die amerikanische Punkband Bundles aus Boston auf der Bühne. Auf rund 40 Quadratmetern pressen sich die Konzertbesucher in den kleinen Laden Papp am Eingang zur Neustadt. Direkt an der Wilhelm-Kaisen-Brücke hat der Musikimbiss Papp seit Sommer 2015 seine Pforten geöffnet. Bis zu 70 Musikveranstaltungen finden hier in dem kleinen Raum mit Bühne, Bar und großen Fenstern statt. Konzerte von Singer-Songwritern wie John Allen, Rappern wie Hack Mack oder eben den Punks aus Boston. Für das Livemusikprogramm hat das Papp im vergangenen Jahr den bundesweiten Musikpreis „Applaus“ verliehen bekommen und eine damit verbundene Förderung in Höhe von 20 000 Euro. Die aktiven Personen, die hinter dem kleinen Club stecken, haben nun einen Verein – die Kulturkraken – gegründet, der die Kunst und Kultur in Bremen fördern soll. Für die Verwendung der Fördergelder gibt es natürlich auch schon Pläne.

Ende November riefen die Kulturschaffenden in der Bremer Neustadt den Verein Kulturkraken ins Leben. Einer der Hauptgründe für die Vereinsgründung sei gewesen, weiterhin den alternativen Adventsmarkt „Lichter der Neustadt“ zu organisieren und auszurichten. Doch Ziel ist es auch, in der Vereinssparte „Konzerte“ Bands und Künstlern, die auf einer Schwelle stehen und nach Auftrittsmöglichkeiten suchen, eine Plattform zu bieten, erklärt Victor Frei, Vorsitzender des Vereins.

Das neu gegründete Kollektiv hat die ersten Konzerte im Karton und im Papp bereits angekündigt. Musiker und Bands wie Vivie Ann, Charlotte Buff, Maria Taylor oder Worst Days Down werden in den beiden Spielstätten im Februar auftreten. Die musikalisch ruhigeren, akustischen Sachen sind Karton zu hören, die lauteren, krachigeren Klänge im Papp.

„Wir wollen Kultur für die ganze Stadt denken“, sagt Julia von Wild. Dabei sei vom Papp bis zur Stadthalle alles möglich. „Wir wollen Dinge auch größer machen und größer denken, unabhängig von den jeweiligen Läden“, sagt von Wild. So organisieren die Kulturkraken unter anderem das Konzert der isländischen Band Vök im Tower Musikclub am 8. März.

Insgesamt zehn Vereinsmitglieder, die alle aus dem Umfeld des Papps und des Kartons kommen, setzen aber nicht nur auf Konzerte. „Wir wollen neue Formate entwickeln für Kulturmärkte, Tagesfestivals oder Theater“, sagt Victor Frei. So seien auch Kooperationen mit europäischen Projekten oder einer Gruppe aus Südafrika angedacht.

Im Bereich Theater und Performance machen sich die zweite Vorsitzende, Valerie Usof, und Shalün Schmidt Gedanken, wie sie neue Räume bespielen können und Projekte mit sozialen Aspekten umsetzen können. Bestes Beispiel dafür: Während des Marktes „Lichter der Neustadt“ überraschte eine Theatergruppe, bestehend aus Flüchtlingen, die Glühwein trinkenden Besucher mit einem Stück zu Flucht, Migration und Integration. „Wir wollen einen anderen Zugang zu Theater schaffen, weg von den klassischen Betrieben“, sagt Valerie Usof. Es solle interdisziplinärer gedacht werden. Wie konkret die Umsetzung der Theaterprojekte aussehen wird, hänge auch an Förderaspekten und Konzepten, an denen derzeit gearbeitet werde.

Nico Hirschmann, ebenfalls Mitglied der Kulturkraken, leitet zusammen mit Timo Schumacher das Papp. Mit der 20 000-Euro-Förderung wollen die Macher natürlich nicht den 40 Quadratmeter kleinen Raum mit Gold verzieren oder das Geld gar verprassen. Die vergebenen Fördermittel sind eine konkrete finanzielle Unterstützung, die zweckgebunden ist, um das Livemusikprogramm weiterzuentwickeln.

Der von der Initiative Musik vergebene, bundesweit ausgelobte Preis soll auf die strukturellen Herausforderungen von unabhängigen Musikclubs aufmerksam machen. In Bremen konnten sich neben dem Papp auch das Kulturzentrum Lagerhaus und der Sendesaal über die Förderung freuen. „Wir werden auf jeden Fall die Bühne erneuern und viel in die Infrastruktur des Ladens stecken“, sagt Hirschmann. Denn bislang sei alles mehr oder weniger improvisiert. Doch trotz Do-it-yourself-Ideen und Improvisation schafften es die Clubbetreiber, 2016 insgesamt 69 Veranstaltungen mit Livemusik zu organisieren und durchzuführen. Dafür erhielten sie den Spielstättenprogrammpreis. Jetzt soll auch in die Lichttechnik oder das Mischpult investiert werden. Und für eine Entlastung bei den Gema-Gebühren kann das Geld ebenfalls verwendet werden.

Das Papp befindet sich an der Friedrich-Ebert-Straße 1-3, der Karton am Deich 86. Das nächste Konzert steht an diesem Freitag, 2. Februar, 20 Uhr, im Karton an. Die Hamburger Musikerin Vivie Ann tritt auf. Eintrittskarten kosten 12 Euro an der Abendkasse.