Der Kulturraum Erle 31 in der Bremer Neustadt. (Sara Sundermann)

Bremen. Der als Erle 31 bekannte Kulturraum in der Neustadt steht vor dem Aus. Die Macher kündigen in einer Mitteilung ein letztes Konzert in dem kleine Veranstaltungsort an der Erlenstraße 31 an, der zuvor den Namen Grüner Zweig trug. Die Bands Stonehenge (Potsdam) und Eta Lux (Bremen) werden beim letzten Auftritt am Mittwoch, 28. März, ab 20 Uhr, vor der Schlüsselübergabe auf der Bühne stehen. Seit knapp sechs Jahren besteht der Kultur- und Freiraum Erle 31. Ende März muss das Kollektiv, welches das Kulturprojekt organisiert, laut eigenen Angaben die Räumlichkeiten verlassen. Eine Vertragsverlängerung für die Nutzung sei vonseiten der vermietenden Immobilienfirma ausgeschlossen worden. Die Erle 31 bietet verschiedenen Gruppen einen Platz für unkommerzielle Ideen und Projekte.