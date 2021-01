Astrid-Verena Dietze (links) und Renate Heitmann vom Netzwerk Vis-a-vis freuen sich über den gewonnenen Bürgerpreis. (Privat)

Fünf gemeinnützige Vereine und Einrichtungen teilen sich die Prämie von 10.000 Euro des Bürgerpreises der Sparkasse Bremen. Seit mehr als zehn Jahren ehrt das Geldinstitut damit Menschen, Vereine und Initiativen für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement.

Der Wettbewerb stand 2020 unter dem Motto „Mit Abstand ganz nah – Zusammenhalt in schwieriger Zeit“. Die Menschen in Bremen, die sich Tag für Tag ehrenamtlich für andere engagierten, seien durch die Pandemie vor neue, große Herausforderungen gestellt worden, heißt es dazu. „Gerade jetzt in der Corona-Krise kommt dem gesellschaftlichen Zusammenhalt eine besondere Bedeutung zu“, sagt Sparkassenvorstand Thomas Fürst. Vor dem Hintergrund hat die Jury aus den 30 Bewerbungen am Ende fünf in der Kategorie Alltagsheld ausgewählt.

Den ersten Platz belegt das Projekt „Bremer Kultursommer Summarum“ des Netzwerks Vis-a-vis für Kultur und Nachhaltigkeit. Renate Heitmann und Astrid-Verena Dietze haben das Kulturprogramm von Juni bis Ende August mit 300 Veranstaltungen an 30 ungewöhnlichen Spielorten initiiert, um Künstler aus den Tanz, Theater, Kunst und anderen kulturellen Bereichen während der Corona-Krise alternative Auftrittsmöglichkeiten zu geben und sie zu unterstützen.

Für das neue Format „Kulturreise durch die Stadt“ bekamen sie unter anderem Unterstützung von Maren Duda, der Bremer Shakespeare Company, der Musiker-Initiative-Bremen, den Festivals „Nord nach West“ und „Summersounds“, den Verbänden Stadtkultur und Darstellende Künste und anderen. Gut 6000 Menschen haben nach Mitteilung der Neustädter Stadtteilmanagerin Astrid-Verena Dietze dabei Orte der Stadt neu entdeckt. Außerdem sei eine ganz neue Zielgruppe erreicht worden.

Mit dem ersten Preis ist eine Prämie von 3000 Euro für das Netzwerk Vis-a-vis verbunden. „Ein toller Erfolg“, sagt Heitmann. „Das Kreative will raus, es lässt sich nicht von einem Virus kleinkriegen.“

Der Verein Bremer Tafel bekam 2000 Euro für die „unermüdliche Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen in Bremen“. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben diese auch während der Corona-Krise mit warmen Mahlzeiten und Lebensmitteln versorgt.

Ebenfalls mit 2000 Euro wurden Corinna Mindt und ihr Team von Tanzbar Bremen ausgezeichnet. Sie unterstützen während der Corona-Krise ihre Schützlinge aus dem inklusiven Projekt weiterhin, indem sie junge Menschen mit Beeinträchtigungen zum Beispiel von zu Hause abholen, mit ihnen spazieren gehen oder gemeinsam Sport treiben, Radtouren machen und kleine Choreografien entwickeln. Vor allem aber führen sie tröstende Gespräche.

„Mutmach-Post“ für Senioren

1500 Euro gab es für das Projekt „Mutmach-Post“ des Elternvereins für Psychomotorische Entwicklungsförderung (Epsymo), der Kinder von drei bis 16 Jahren unterstützt. Maren Maetze hat in dem Projekt mit den Kindern in den therapeutischen Gruppen „Mutmach-Post“ an Seniorinnen und Senioren des Stiftungsdorfes Rönnebeck der Bremer Heimstiftung gestaltet.

Ebenfalls mit 1500 Euro würdigte die Sparkasse Bremen das Engagement von Ilse Burfeind und Gerd Wittenburg. Sie haben im vergangenen Jahr „Sonntagskonzerte“ im Blauhaus-Innenhof in Walle initiiert. Aus der Begeisterung für das erste Konzert mit Ulli Simon entwickelte sich über sechs Monate ein regelmäßiger Konzerttermin mit unterschiedlichen Bremer Musikerinnen und Musikern.