Die Bremer Obernstraße ist verwaist. Die Menschen bleiben zu Hause. (Christian Walter)

Leere Straßen, verwaiste Plätze: Die Mitte März verhängten Schutzmaßnahmen zeigen nachweislich Wirkung. Sowohl der Verkehr auf den Straßen als auch die Besucherzahlen in der Innenstadt und in Einkaufszentren sind zurückgegangen. Das zeigen aktuelle Daten. Unter anderem berichtet die „Tagesschau“ vor wenigen Tagen: „Eine Datenanalyse zeigt, dass in den vergangenen Tagen vor allem in Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen deutlich weniger Menschen an öffentlichen Orten gezählt wurden als vor der Krise.“

„Die Bremerinnen und Bremer bleiben zu Hause und beachten die vom Senat und der Bundesregierung erteilten Vorgaben zum Schutz vor der Corona-Pandemie“, sagte Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Donnerstag laut Mitteilung. Demnach ist der Verkehr nach Einführung der Schutzmaßnahmen am 18. März auf den Autobahnen rund um Bremen um 30 Prozent gesunken. Auch auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke ist die Wirkung der Auflagen messbar. Während am 25. Februar stadteinwärts rund 4900 Fahrzeuge gezählt wurden, waren es einen Monat später 2600. Am Osterdeich ging die Zahl der Radfahrer um 40 Prozent zurück.

Mehr zum Thema Folge der Corona-Schutzmaßnahmen Verkehrsaufkommen in und um Bremen ist deutlich gesunken Die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus machen sich auf den Straßen und Radwegen ... mehr »

Auch das Besucheraufkommen in der Innenstadt hat sich deutlich verändert. „Vergleicht man die aktuellen Zahlen mit dem Vorjahr, ist der Rückgang in der Besucherfrequenz eklatant“, sagt Carolin Reuther, seit wenigen Wochen Geschäftsführerin der City-Initiative Bremen. „Wir kommen noch nicht mal mehr auf 25 Prozent der Passantenströme im Vergleich zu 2019.“ In absoluten Zahlen wird das ganze Ausmaß deutlich: Am 7. März, dem ersten Sonnabend des Monats, hatte die City-Initiative nach eigenen Angaben rund 26 700 Passanten auf der Obernstraße gezählt. Am 21. März fanden demgegenüber 3500 Besucher den Weg in die Einkaufsstraße.

Schon damals konnten Passanten nur noch in wenigen Geschäfte einkaufen. „In der Innenstadt sind es vor allem Drogerie- und Lebensmittelmärkte, Apotheken, aber auch Hörgeräte-Anbieter und Optiker, die noch geöffnet beziehungsweise eingeschränkt geöffnet haben“, sagt Reuther. Hinzu kommen der Wochenmarkt sowie Konditoreien, Bäckereien, Gastronomie mit Außer-Haus-Angeboten oder Blumenläden. Zudem hätten einige Geschäfte auf Lieferdienste oder digitale Verkaufswege umgestellt.

Mehr zum Thema Auswirkungen auf das öffentliche Leben Wie Menschen in Bremen mit der Corona-Krise umgehen Schulen und Kitas geschlossen: Wie wirkt sich das auf das öffentliche Leben in Bremen aus? Ein ... mehr »

Das reiche aber längst nicht aus, um die Verluste durch die wegbleibenden Kunden aufzufangen. „Gerade in der Innenstadt mit ihren guten Lagen sind die Kosten pro Quadratmeter hoch, sodass für viele die Miete eine existenzielle Herausforderung darstellt“, sagt die Geschäftsführerin der City-Initiative.

Zwar zeigten sich bereits erste Vermieter kulant und erlaubten eine spätere Zahlung der Miete. Das sei für viele Ladeninhaber allerdings nur ein kleiner Trost. Denn selbst wenn die Geschäfte bald wieder öffnen könnten, würden sich ihre Umsätze höchstens normalisieren – und wohl kaum verdoppeln. Eine spätere Mietzahlung sei daher nur eine verschobene Belastung.

Dass sonst beliebte Shoppingmeilen nun menschenleer sind, ist ein Bild, das sich dieser Tage in allen deutschen Großstädten findet. Die Kölner Firma Hystreet hat in etlichen Einkaufsstraßen Lasermessgeräte installiert, mit denen sie Passanten zählt. Aus diesen Daten geht hervor, dass die Besucherzahlen überall eingebrochen sind. Auf der Georgstraße in Hannover wurden etwa zuletzt nur rund 8800 Menschen gezählt, normalerweise sind es mehr als 90 000.

Aber nicht nur die Innenstädte leiden aktuell unter der Corona-Krise. Auch die Einkaufszentren müssen auf einen Großteil ihrer regulären Einnahmen verzichten. Im Weserpark haben derzeit etwa 20 von insgesamt 160 Geschäften geöffnet. Genaue Angabe zur Kundenzahl möchte Center-Managerin Monika Mehrtens nicht machen. Es komme aber gerade einmal ein Zehntel der Kunden, die das Einkaufszentrum sonst besuchen würden. „Welche finanziellen Folgen das hat, können wir derzeit noch nicht sagen“, so Mehrtens. Für das vergangene Jahr war die Managerin des Weserparks zufrieden mit der Besucherzahl. Dank eines ausgewogenen Branchenmixes habe man eine positive Entwicklung gehabt. Die sei durch Corona nun vorerst gestoppt.

Ähnliches ist von der Waterfront zu hören – neben dem Weserpark eines der größten Shopping-Center in Bremen. „Zu Beginn der Corona-Krise gab es zunächst eine uneinheitliche Entwicklung mit Frequenzrückgängen an einzelnen Tagen und Zuwächsen an anderen Tagen im Vergleich zum Durchschnitt“, sagt Center-Managerin Kirsten Jackenkroll. Ein sehr deutlicher Rückgang der Besucherzahlen sei ab dem 11. März erfolgt. Aktuell haben nur ein Supermarkt, zwei Drogerien und ein Kaffeestand in der Waterfront geöffnet – vier von insgesamt 120 Geschäften.