Das Bordell an der Duckwitzstraße ist Ende August eröffnet worden. (Christina Kuhaupt)

Die Initiativen „Grolland wehrt sich“, Stopp Sexkauf (Biss), die Städtegruppe von Terre des Femmes und Solwodi (Solidarität mit Frauen in Not) haben sich am Samstagabend zur Kundgebung „Rotlicht aus“ in der Duckwitzstraße 69 versammelt. Dort ist Ende August nach jahrelangem Streit ein Bordell eröffnet worden. Was für einige ein normales Geschäftsmodell ist – Sex gegen Geld –, ist für die Teilnehmer der Kundgebung ein Skandal.

Doch die Wirtschaftsbehörde sagte schon vor Wochen, dass bei den Überprüfungen nichts festgestellt werden konnte, was einer Betriebserlaubnis entgegen gestanden hätte. Auch nicht, was auf eine Unzuverlässigkeit der Betreiberin hingewiesen hätte: Martina Pröhl, Ehefrau des Ex-Präsidenten des seit 2013 in Bremen verbotenen Rockerclubs Hells Angels.