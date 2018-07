Der Speichermakt lockte am Sonntag Tausende Besucher. Mehr als 100 Kunsthandwerker und private Händler boten ihre Waren vor der Kulisse des Speicher XI an. (Frank Thomas Koch)

Entdeckungen an jeder Ecke, die historische Kulisse des Speicher XI in der Überseestadt und Sonnenschein – dieser Sonntag beim 15. Speichermarkt bot alles, was zu einem schönen Sommertag dazu gehört. Tausende Besucher schlenderten gemütlich, gönnten sich zwischendurch ein Eis und erstanden hier und dort kleine Geschenke. Manch einer belohnte auch einfach mal sich selbst.

Das Motto „Kunst, Kultur und Lebensart“ war Programm. Rund 110 Kunsthandwerker, Private und Künstler boten ihre Unikate feil. Das Angebot war vielfältig. An den Ständen glänzten Silberringe und -armbänder mit bunten Edelsteinen und Perlenschmuck und bezauberten besonders die weiblichen Besucher. Ungewöhnlich: Sogar Schmuck aus Kaut-

schuk wurde angepriesen. Von Hand genähte Handtaschen wurden ebenso begutachtet wie die einfallsreichen Deko-Objekte für Haus und Garten.

Immer beliebter wird laut Thomas Ledwig vom Großmarkt Nützliches fürs Haustier. Mehrere Stände boten bunte Leckerli-Taschen, Hunde- und Katzenkissen und mit Sternen oder Kakteen besetzte Leinen an. Besonders gut kamen auch die von Hand genähten Kleidungsstücke an, darunter Kosmetiktäschchen und Kinderbekleidung.

"Das abwechslungsreiche Angebot kam bei den Besuchern gut an"

Die Besucher ließen sich inspirieren, sie waren in Kauflaune. Spätestens kurz vor Mittag kamen dann die Anbieter kulinarischer Köstlichkeiten zum Zuge. Nicht nur, dass leckere, warme Fleischgerichte über den Tresen gingen und Süßmäulchen ihren Hunger stillten. Dazu gab es an diesem Sonntag einen der ausgesuchten Weine oder einen Sekt aus der Pfalz. „Das abwechslungsreiche Angebot kam bei den Besuchern gut an“, so Thomas Ledwig vom Großmarkt.

Zum Abschluss kredenzten die Baristas vor Ort einen köstlichen Espresso oder einen herrlich duftenden Cappuccino. Kenner nutzten den Speichermarkt auch, um sich mit Spezialitäten einzudecken. Ausgesuchte Öle und exquisite Konfitüren standen zur Auswahl. Würzig-fruchtige Chutneys lockten Gastgeber, die gerade in der Grillsaison etwas Besonderes suchen. Proben von Bergkäse, Senf oder Honig überzeugten andere Feinschmecker. Gut genutzt wurde nach Angaben der Veranstalter auch die Beratung zu ungewöhnlichen Gewürzkreationen.

Mehr zum Thema Interview "Das wirkte nicht motivationsfördernd" Der ehemalige Chef des Großmarkts Uwe Kluge zieht im Interview beruflich Bilanz und erklärt, warum ... mehr »

Unter dem azurblauen, nur leicht bewölkten Himmel fand am Sonntag jeder Besucher sein eigenes Highlight. Nur wenige verließen den Speichermarkt mit leeren Taschen. Lange schleppen mussten sie nicht, der Großmarkt bot ganz in der Nähe kostenlose Parkplätze an. „Wir sorgen für eine bequeme Anfahrt aus allen Richtungen“, erläuterte Ledwig. Toleranz schreibt der Veranstalter groß – auf dem Gelände beim Speicher XI waren auch Gäste mit Fahrrad, Skateboard und Inline-Skates willkommen.

Den Speichermarkt in der Überseestadt gibt es bereits seit 14 Jahren. Seine Geschichte begann 2004 als kleiner Markt; inzwischen habe er sich zu einem der größten Märkte seiner Art in und um Bremen entwickelt, sagen die Organisatoren. Für historisches Ambiente sorgt jedes Mal das 100 Meter lange Gebäude des alten Speicher XI am einstigen, inzwischen zugeschütteten Überseehafen.

Rund um den historischen Speicher sind in den vergangenen Jahren über die Jahreszeiten verteilt vier große Märkte entstanden: der Lenzmarkt im Frühjahr, der Sommermarkt mit frischen Produkten im Juni, der Speichermarkt im Juli mit Kunst und Kultur, im Oktober folgt der Herbstmarkt. „Den Besuch des Speichermarktes konnten die Besucher mit einem Abstecher ins benachbarte Hafenmuseum und des Infocenters Überseestadt, in den Schwarzlichthof, zum Hafenrummel oder zur Terrakotta-Armee im BLG-Forum verbinden“, erklärte Thomas Ledwig.