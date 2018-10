Das Plakat zur Hans-Christian-Andersen-Ausstellung in der Kunsthalle Bremen (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Die Hans-Christian-Andersen-Ausstellung in der Kunsthalle Bremen steht in den Startlöchern, und die Bremer Leselust ist als Kooperationspartner dabei. In der Woche vom 4. bis 8. Dezember gibt es direkt in der Ausstellung eine Vielzahl von Veranstaltungen für Kinder und Familien. Es lesen unter anderem Werder-Aufsichtsratschef Marco Bode und Bürgerschaftspräsident Christian Weber. Am 4. Dezember gibt es um 11 Uhr Lesungen für Kitas, am 5. Dezember ab 10 Uhr für Grundschulen und am 7. Dezember ab 11 Uhr für die Sekundarstufe I. Am Sonnabend, 8. Dezember, findet zudem von 11 bis 18 Uhr ein großer Familientag statt. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Schulen und Kitas werden gebeten, sich für die Lesungen zu bewerben und dafür diesen Satz zu ergänzen: „Wir möchten dabei sein, weil …“ Bewerbungen mit Kontaktdaten und Name der Kita/Schule bis 15. November an kontakt@bremerleselust.de.