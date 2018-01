Proteste gegen türkische Offensive in Syrien

Kurden setzen Mahnwache in Bremen fort

Am Donnerstagnachmittag haben Kurden in Bremen erneut gegen die türkische Offensive in Syrien protestiert. Zunächst versammelten sie sich auf dem Marktplatz, anschließend zogen sie weiter in Richtung Domshof.