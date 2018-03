Die Teilnehmer erhalten in dem Kurs einen ersten Überblick. (imago)

Der kostenlose Kurs ist für Menschen gedacht, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren wollen oder gerade neu in diesem Bereich tätig sind. Die Teilnehmer erhalten in dem Kurs einen ersten Überblick über Möglichkeiten des Engagements und die Grundlagen in den wichtigsten Themenfeldern. Weitere Infos unter www.freiwilligen-agentur-bremen.de0 im Internet.