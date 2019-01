Annika Prinz mit Tochter Clara (4) (Christina Kuhaupt)

Eine kleine rote Fahne markiert die Stelle, an der die Herren vom Eisverein in den vergangenen Tagen wiederholt ihren Eispickel in das Eis der Semkenfahrt gestochen hatten, um die Dicke der Eisschicht zu prüfen. Acht Zentimeter stark muss sie sein, um bedenkenlos betreten werden zu können. Am Freitagmorgen ist es dann endlich soweit und der der Eisverein eröffnet die Eislauffläche. Mittlerweile ist sie gut gefüllt: Eltern, die ihre Kinder auf dem Schlitten über das Eis ziehen, gemächliche und schnelle Fahrer, sichere und wacklig

Es dauert nicht lange, da bedeckt eine dünne Schicht feiner Schnee die Eisfläche. Es ist Eis-Abrieb, der durch die Kufen der vielen hundert Schlittschuhe entstanden ist, die hier schon seit Freitagvormittag unterwegs sind. Eigentlich, sagt Peter Meyer vom Eisverein, hatte er den Schnee schon längst entfernen wollen. Aber die Fegemaschine streikte. Der Rentner führt an diesem Freitag die Aufsicht über die Strecke, entfernt Hindernisse und steht im Notfall auch mit dem Rettungsschlitten bereit, falls jemand stürzen sollte.

Die Semkenfahrt in Horn-Lehe liegt an der Blocklander Hemmstraße kurz hinter der A27 und ist etwa drei Kilometer lang. Martin Mönnlich ist die Strecke bereits abgefahren und verstaut seine Schlittschuhe gerade wieder in der Tasche. Schlittschuhlaufen auf der Semkenfahrt gehört für Mönnlich zum Pflichtprogramm: „Ich komme jedes Jahr her“, sagt er. Sobald es einmal für längere Zeit kalt sei, verfolge er die Meldungen des Eisvereins und warte auf das Startsignal. „Man entwickelt irgendwann eine Ahnung, wann es wieder soweit sein könnte“, sagt er.

Am Rand stehen zwei junge Frauen und wärmen sich die Hände am mitgebrachten heißen Kakao. Sie seien spontan hergekommen, sagen sie. Auf dem Eis waren sie schon.

Andere Gewässer weiterhin gesperrt

Auch Martin Göstemeyer hat die Schlittschuhe wieder in der Hand, anstatt an den Füßen. Er sagt, er müsse sich noch auf den Weg nach Frankfurt machen. Dort besuche er seine Kinder. „Die werden bestimmte neidisch, wenn ich erzähle, dass ich auf der Semkenfahrt Schlittschuhlaufen war“, sagt er. Früher sei er oft mit ihnen hier gewesen.

Die Mitglieder des Eisvereins hatten die Wiesen bereits im November geflutet. Weil das Wasser an den meisten Stellen der Semkenfahrt nur 30 bis 40 Zentimeter tief ist, friert die Fläche schneller zu als Seen und Flüsse. Am Freitag ist sie deshalb auch die einzige Fläche, die ohne Gefahr befahren werden kann. In einer Meldung warnt das Umweltressort jedoch vor der Einbruchsgefahr. Trotz der anhaltenden Kälte bestehe auf allen Bremer Gewässern noch immer Lebensgefahr. „Das Eis auf den Gewässern und Seen ist noch viel zu dünn, um Menschen darauf sicher zu tragen“, heißt es.

Auch die Öffnung der Semkenfahrt wird vorerst ein kurzes Vergnügen bleiben. Wie Eisvereinsmitglied Meyer sagt, sollen die Tore wegen steigender Temperaturen an diesem Sonnabend wieder geschlossen werden.

Für die vierjährige Clara Prinz wird der Besuch der Semkenfahrt aber wohl trotzdem nicht der letzte sein. Mutter Annika Prinz hat ihrer Tochter extra Schlittschuhe besorgt, auch den Kindergarten hat Clara an diesem besonderen Tag ausfallen lassen. Vorsichtig schiebt sie die kleinen Füße abwechselnd nach vorne, fällt hin, steht wieder auf und läuft weiter. Schlittschuhlaufen findet sie cool, sagt Clara.