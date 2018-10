Ein Ranking vergleicht die Preise für Bus- und Bahntickets in insgesamt 39 deutschen Großstädten. (Frank Thomas Koch)

Fast jedes Jahr eine Preiserhöhung. Die normale Fahrt und die Tageskarte empfinden viele als zu teuer. Wer im Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN) mit Bus und Bahn fährt, kennt das und hat sich bestimmt schon geärgert. Auch aus der Politik kommt immer wieder Kritik an der Preisgestaltung in Bremens öffentlichem Nahverkehr (ÖPNV). Laut einer aktuellen Studie schneidet Bremen aber besser ab, als viele gedacht haben. Das Verbraucherportal Testberichte.de hat im Auftrag von Spiegel Online die ÖPNV-Angebote von insgesamt 39 deutschen Großstädten mit mehr als 200 000 Einwohnern miteinander verglichen. In der Gesamtliste landet Bremen auf Platz fünf, ganz vorne steht Rostock.

Besonders gut schneidet Bremen beim Kurzstrecken-Ticket ab. Mit 1,45 Euro für die Fahrkarte liegt die Hansestadt zusammen mit Augsburg auf Platz zwei. Nur in Stuttgart ist diese Fahrt mit 1,40 Euro noch preiswerter. Anders sieht es allerdings bei der einfachen Fahrt aus, die an der Weser 2,80 Euro kostet. Damit rangiert Bremen in der Tabelle mit zahlreichen anderen Städten – Berlin, Münster, Wiesbaden, Mainz, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Bochum und Augsburg – im Mittelfeld auf Platz 22.

Durchschnittliche bis gute Platzierungen gibt es im Städtevergleich für Bremen beispielsweise bei der Monatskarte für 65 Euro, was Platz neun bedeutet. Auch bei den Tickets für Kinder (einfache Fahrt 1,45 Euro, Platz zwölf) und die Monatskarte für Schüler (47,40 Euro, Platz neun) liegt die Stadt im oberen Drittel. Am Tabellenende liegt Bremen im Städtevergleich bei der Tageskarte (acht Euro). Nur Nürnberg, Bonn, Köln und Lübeck sind in diesem Fall teurer.

Tagesticket im Vergleich teuer

In dem Nahverkehrs-Ranking hat Testberichte.de die ÖPNV-Angebote verglichen und die Konditionen (werktags 8 Uhr) für Einzelfahrscheine für Erwachsene, Kinder, Tiere und Fahrräder sowie die Möglichkeit, Fahrscheine per Handy zu lösen, betrachtet. Maßgeblich für die Auswertung sei jeweils das gesamte Stadtgebiet gewesen, wobei aber die Länge des zur Verfügung stehenden Netzes nicht berücksichtigt wurde, schreibt das Verbraucherportal. So komme man bei einem Tagesticket in Berlin oder Hamburg deutlich weiter als beispielsweise in Freiburg oder Bremen. Eine Kurzstrecke bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) ist also kürzer als in anderen Städten, aber im Vergleich auch günstiger.

Insgesamt wurden in zehn Kriterien Einzelrankings erstellt, der Durchschnittswert aller Platzierungen ist dann maßgebend für die Platzierung einer Stadt in der Gesamtwertung. Unter den teuersten Städten finden sich allerdings nicht nur die Metropolen.

Mehr zum Thema Wer damit fährt, fährt schwarz BSAG warnt vor gefälschten Tickets Bei Fahrausweisprüfungen hat die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) in den vergangenen Tagen mehrmals ... mehr »

„Wir stehen insgesamt auf Platz fünf. Das kann sich sehen lassen“, sagt Eckhard Spliethoff, Sprecher des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN). Der VBN ist ein von 32 kommunalen und privaten Verkehrsunternehmen getragener Verkehrsverbund. Er umfasst die vier kreisfreien Städte Bremen, Bremerhaven, Delmenhorst und Oldenburg sowie deren benachbarte Landkreise und ist für die Gestaltung der Preise verantwortlich.

Eine ausgewogene Preisstruktur

Statistiken wie die nun veröffentlichte Rangliste würden auch in die anstehenden Beratungen über die Preisentwicklung mit einfließen, sagt VBN-Sprecher Eckhard Spliethoff. Die Zahlen sollen insofern mit einfließen, dass es eine „ausgewogene Preisstruktur“ gibt. „Wir versuchen alle Segmente attraktiv zu halten“, sagt Spliethoff. Gegen Ende des Jahres informiert der Verkehrsverbund über mögliche Änderungen.

Über die Kosten im öffentlichen Nahverkehr gibt es in Bremen immer wieder Diskussionen. Die politischen Forderungen gehen von Bus und Bahn für einen Euro am Tag durch ein 356-Euro-Ticket (Grüne) bis zu Vergünstigungen vor allem für arme Menschen (Linke). Mit diesen Ideen und Vorschlägen aus der Politik soll der öffentliche Nahverkehr attraktiver und günstiger werden. Die Verkehrswende soll her. Die BSAG stehe solchen Veränderungen nicht grundsätzlich im Weg, sagt Sprecher Andreas Holling. „Die Finanzierung muss aber geklärt sein.“