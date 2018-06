Sie wollt', sie wär ein Huhn: Die süddeutsche Künstlerin Doris Friedmann wird die Galas in der Shakespeare Company moderieren. (Frank Thomas Koch)

Hier schon mal die Wettervorhersage für Ende nächster Woche: Es wird schön in Bremen. Das liegt daran, dass dann Doris Friedmann in Bremen ist, und immer, wenn Doris Friedmann bislang in Bremen war, war das Wetter gut. Am Mittwoch half Friedmann, das sympathisch verrückte Huhn, zu Akkordeonklängen singend und gackernd auf der Wiese hinter der Kunsthalle mit, das Programm für die diesjährige Ausgabe des Straßenkunst-Festivals La Strada vorzustellen – die Künstlerin war extra aus Kirchheim-Bolanden angereist, und natürlich strahlte die Sonne über Bremen.

Kurz zusammengefasst: Die 24. Auflage von La Strada, die am Donnerstag, 14. Juni, startet und bis Sonntag, 17. Juni dauert, wird wieder bunt, artistisch, poetisch, manchmal laut und fast immer lustig. Nicole Oppermann, Sprecherin der Sparkasse, die dem Festival auch in diesem Jahr die Eröffnung spendiert, eine Drahtseil-und-Tanz-Aufführung des Cirque Rouage, beschreibt La Strada so: "Die Magie, die dieses Festival ausstrahlt, ist einzigartig. Es hat ein wunderbares Flair, ein zartes Band legt sich in diesen Tagen über die ganze Stadt."

"Die ganze Stadt" umschreibt es schon ganz gut, seit vergangenem Jahr ist ja auch Bremen-Nord mit dabei. Der eine Tag auf dem Gelände der ehemaligen Wollkämmerei in Blumenthal kam so gut an, dass es in diesem Jahr zwei werden – wie gehabt als Vorgeschmack auf das "große" La Strada schon am Sonnabend, 9. Juni und am Sonntag, 10. Juni. "Wir freuen uns sehr, dass La Strada wieder zu uns kommt". sagt Lutz Hößelbarth von der Agentur Weser Events.

Neuheiten gibt es in diesem Jahr aber auch. Eine ist der Friedhof im Buntentor, an diesem Außenspielort können jeweils 20 Besucher einen halbstündigen Spaziergang unternehmen zum Thema "Umgang mit der Sterblichkeit", wofür die Künstlerin Caterina Moroni dann vor Ort natürlich viel schönere Worte finden wird. Neu ist auch, dass La Strada an den beiden Sonntagen in Bremen-Nord und Bremen früher anfangen wird: Am 10. Juni um 11 Uhr, am 17. Juni um 12 Uhr. La-Strada-Chefin Gabriele Koch: "Die Zeit bis 14 Uhr war schon immer sehr lang. Jetzt fangen wir eher an, das ist auch familienfreundlicher."

Teil des EU-Projekts "Poetic Invasions"

Bis 2020 ist La Strada, das ist ebenfalls neu, zusammen mit Straßentheaterfestivals aus dem rumänischen Sibiu und dem italienischen Montegranaro Teil des EU-Projekts "Poetic Invasions". Das bedeutet neben einem Austausch der künstlerischen Leiter über verschiedene Themen und Workshops unter anderem zum Thema Digitalisierung für Bürger und Künstler auch eine finanzielle Unterstützung.

"Durch das EU-Projekt können wir mehr Gruppen einladen und werden uns neue Orte erobern", sagt Gabriele Koch. "Bei unseren Etats für die Künstler kommen wir in diesem Jahr mit den Beiträgen von allen, also auch dem Förderverein, dem Raumfahrtjahr und vielen anderen, auf 223.000 Euro für Bremen und 38.000 Euro für Bremen-Nord." Oder, in anderen Zahlen ausgedrückt: La Strada 2018 sind insgesamt 30 Künstler und Kollektive aus aller Welt und Bremen, 163 Auftritte an den Innenstadt-Spielorten wie Marktplatz, Wallanlagen und Domshof und auf dem Wollkämmerei-Gelände.

Und diese Auftritte, auch das ist eine Neuheit, können die Bremer nicht nur mit Applaus und Spenden belohnen. Im Programmheft (erhältlich für drei Euro in vielen Buchhandlungen und in der Touristik-Zentrale) sind bei den meisten Künstlern sogenannte QR-Codes abgedruckt. Wem nun eine Darbietung ganz besonders gut gefallen hat, kann deren Code mit dem Mobiltelefon abscannen und so für den Lieblings-Act stimmen.

Der Künstler oder die Gruppe mit den meisten Stimmen bekommt dann in einem der nächsten Jahre einen Platz bei den Partnerfestivals in Rumänien oder Italien. "Wir hören immer wieder von den Künstlern, dass die Bremer ein tolles Publikum sind", sagt Koch. "Sehr neugierig, sehr offen, und sie gehen richtig mit. Übrigens auch dann, wenn es regnet."

Für die Galas in der Shakespeare Company gibt es übrigens noch Restkarten. Und wer noch mithelfen will unter anderem beim Aufbau der Bühnen, findet Ansprechpartner im Internet auf der Seite www.lastrada-bremen.de. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Programm und zu den Künstlern.