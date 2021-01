Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen den Besitzer eines Geschäfts in Lesum (Symbolbild). (dpa)

Die Bremer Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen den Besitzer eines Geschäfts in Lesum.

Wie die Beamten mitteilen, hatte sich eine Frau am vergangenen Sonnabend beim Revier in Lesum gemeldet und angegeben, an einem Geschäft werde zum Missachten der Coronaverordnung aufgerufen.

Eine Streifenwagenbesatzung fand kurze Zeit später vor Ort diverse Aufsteller, Aufkleber und Schilder. Auf diesen wurden unter anderem führende Bundespolitiker als Faschisten bezeichnet. Auf einem der Aufkleber war eine Frau mit einer Burka abgebildet, die durchgestrichen war.