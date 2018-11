Beim Klauen in Sögestraße erwischt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ladendieb führt Polizei zu Hehler

Michael Rabba

Ein Ladendieb hat die Polizei am Dienstag zu einem Kiosk-Besitzer geführt, der mit gestohlener Ware handelt. Der Dieb war zuvor in einer Parfümerie in der Sögestraße erwischt worden.