Ein Wolf – im Tiergehege, nicht in freier Wildbahn. (Jens Büttner/DPA)

Die vier vor einem Monat in Brockhuchting gerissenen Lämmer sind Opfer eines Wolfs. Nachdem seit Donnerstag die Laboranalyse der sicher gestellten DNA vorliegt, herrscht nur Gewissheit. Auf der Weide an der Brockhuchtinger Landstraße war bei dem Angriff am 21. März ein fünftes Lamm verletzt worden.

Das Umweltressort, in dessen Zuständigkeitsbereich der europaweit unter Schutz stehende Wolf fällt, teilt mit, dass mit dem Nachweis von Wolfsrissen einer Entschädigung des betroffen Schäfers nichts mehr im Wege stehe. Eine Wolfsberaterin hatte DNA an den getöteten Tieren sichern können und sie untersuchen lassen. Der Verdacht, dass ein Wolf die Lämmer angegriffen hatte, war schnell aufgekommen.

Am selben Tag, einem Sonnabend, solle ein Wolf in der niedersächsischen Nachbarschaft, im Delmenhorster Ortsteil Hasbergen, gesichtet worden sein, hatte der Schäfer berichtet – und tags darauf erneut Spuren auf seiner Weide gefunden. Die Bremer Polizei bestätigte damals, dass ein Landwirt die Sichtung eines möglichen Wolfes gemeldet habe.

Nun steht fest: Bei dem Wolf handelt es sich um ein männliches Tier, das zum Rudel in Herzlake (Landkreis Emsland) gehört. Der Rüde, dem die niedersächsischen Wildtierbeobachter die Kennung GW1554m gegeben haben, war dank seines genetischen Pfotenabdrucks bereits aktenkundig: Die Jägerschaft beobachtet die Verbreitung der Tiere im Auftrag der Landesregierung in Hannover und weiß nach Auswertung einer Losungsprobe: Der Wolf war an Neujahr in Lorup (ebenfalls Kreis Emsland).

Wenig später, am 11. März, hinterließ er bei Nutztierrissen in Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) seine Spur, ehe er sich – möglicherweise – über Delmenhorst nach Brokhuchting bewegte. Ob es sich allerdings bei einer Sichtung am 18. April in Borgfeld ebenfalls um GW1554m gehandelt hat, ist unbestätigt. Jens Tittmann, Sprecher der Umweltsenatorin, kennt den Bericht von Anwohnern, die am 18. April einen Wolf dabei beobachtet haben wollen, wie er an der Straße Am Rethfeldsfleet einem Reh nachsetzte, dem es gelang, über den Katrepeler Sielgraben zu springen. Dem Vernehmen nach entkam das Reh, der Wolf fiel ins Wasser und gab die Verfolgung auf. Was weniger nach dem offenbar geübten Jäger aus dem Emsland klingt.