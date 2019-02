Im Gesundheitsausschuss sowie im Frauenausschuss hatte eine Mehrheit für den Antrag von Bremen und anderen rot-grün oder rot-rot-grün regierten Ländern gestimmt. (Silas Stein/dpa)

Die Länderinitiative für eine ersatzlose Streichung des Paragrafen 219a ist am Freitag im Bundesrat gescheitert. Der Vorstoß war unter anderem von der Bremer Landesregierung gekommen. Entsprechend enttäuscht zeigte sich Frauensenatorin Anja Stahmann (Grüne). „Der Bundesrat hat damit auf Jahre hinaus eine Chance vertan, die Rechte von Frauen in einer schwierigen Lebenslage zu stärken“, sagte sie.

Grund der Länderinitiative war die Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Kompromisses zum Paragrafen 219a, der ein Werbeverbot für Abtreibungen regelt. Demnach dürfen Mediziner künftig auf ihrer Homepage angeben, dass sie Abtreibungen durchführen. Weiterführende Informationen – zum Beispiel über Methoden – bleiben aber verboten. Für Stahmann gehört der Paragraf „in die Mottenkiste der Geschichte“. Die geplante Reform behindere aktiv die Rechte der Frau auf Zugang zu Informationen.

Dabei schien der Vorstoß keineswegs chancenlos. Im Gesundheitsausschuss sowie im Frauenausschuss hatte eine Mehrheit für den Antrag von Bremen und anderen rot-grün oder rot-rot-grün regierten Ländern gestimmt. Im Rechtsausschuss war der Antrag allerdings durchgefallen. Auch im Plenum reichte es dann nicht. Der Grund: In den Ausschüssen stimmen die Fachminister in eigener Verantwortung ab. Im Plenum kommt es dann aber auf die Position der Landesregierung an. Einige Regierungen mit Beteiligung von CDU und SPD wollten offenbar den Kompromiss nicht torpedieren. Allerdings fand auch der Gesetzentwurf keine Zustimmung.

Kein Ergebnis bei Abstimmung über sichere Herkunftsländer

Eine schriftliche Erklärung im Namen der Länderinitiative gab Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) ab. Sie bekräftigte die Forderung nach Abschaffung des Paragrafen: „Der Gesetzentwurf ist zwar ein richtiger Schritt, um die Information für betroffene Frauen zu verbessern und größere Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte zu schaffen. Die vorgeschlagene Regelung ist aber nicht weitgehend genug.“ Ein besonderes Werbeverbot sei ohnehin nicht erforderlich, denn das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verbiete Werbung, die gegen Menschenrechte verstößt.

Kein Ergebnis gab es auch bei der mit Spannung erwarteten Abstimmung über sichere Herkunftsländer. Der Bundesrat hat das Thema auf unbestimmte Zeit vertagt. Thüringen hatte kurzfristig einen entsprechenden Antrag gestellt. Zuvor hatte sich abgezeichnet, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung keine Mehrheit finden würde, weil von den Ländern mit Regierungsbeteiligung von Grünen oder Linkspartei nur Baden-Württemberg zustimmen wollte. Die Große Koalition will Tunesien, Algerien, Marokko und Georgien zu sicheren Herkunftsländern erklären. Das soll schnellere Asylentscheidungen und Abschiebungen ermöglichen.

Auch Bremen hätte dem Gesetzentwurf nicht zugestimmt. Das erklärte Ulrike Hiller (SPD), die Bremer Bevollmächtigte beim Bund. Schon am frühen Morgen hatte sich Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) geäußert: „Zum einen ist das Konzept der sicheren Herkunftsländer nicht richtig, zum anderen sind die drei Maghreb-Staaten keine sicheren Herkunftsländer.“ Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock erklärte, sie hoffe, dass die Debatte nun „beerdigt“ sei. Beobachter zeigten sich aber skeptisch: Sie verwiesen auf kommende Wahlkämpfe.