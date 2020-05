Landung einer "Beluga" auf dem Bremer Flughafen. Das lärmbezogene Entgelt für diesen Maschinentyp ist relativ hoch. (Frank Thomas Koch)

Am Bremer Airport zahlen die Fluggesellschaften ein gestaffeltes Entgelt für Starts und Landungen, das den Lärm- und Schadstoffausstoß der eingesetzten Flugzeuge berücksichtigt und Nachtflüge verteuert. Ob von diesen Instrumenten tatsächlich eine steuernde Wirkung ausgeht, weiß allerdings niemand. Das geht aus einem Papier aus dem Häfenressort hervor, mit dem sich der Senat voraussichtlich in der kommenden Woche beschäftigen wird. Auswertungen lägen entweder nicht vor oder seien kaum möglich, heißt es in der Senatsvorlage. Nachgehakt hatte die Bürgerschaftsfraktion der Grünen, und zwar bereits vor der coronabedingten Flaute am Hans-Koschnick-Airport.

Ausgangspunkt ihrer parlamentarischen Anfrage war das kürzlich eingeführte Rabattprogramm, mit dem die Flughafengeschäftsführung den Airlines ein verstärktes Engagement am Standort Bremen schmackhaft machen möchte. Dabei werden für neu eingerichtete Streckenverbindungen Nachlässe auf die Start- und Landegebühren gewährt. Das Passagieraufkommen soll auch dadurch gesteigert werden, dass die Fluggesellschaften ab einer Erhöhung der Beförderungszahlen um fünf Prozent auf bereits etablierten Linien eine Förderung pro Fluggast erhalten.

Fokus auf ökologische Zielsetzung unverzichtbar

Den Grünen greift ein solches, rein auf betriebswirtschaftliche Erwägungen abstellendes Programm zu kurz. „In Zeiten der Klimanotlage“, so heißt es in ihrer Anfrage, sei es „unverzichtbar, zugleich die Steuerungswirkung und die Auswirkungen der erhobenen Entgelte in Bezug auf ökologische Zielsetzungen zu betrachten“. Die Bürgerschaftsfraktion wollte deshalb vom Senat wissen, welche Lenkungseffekte die seit einigen Jahren geltenden Lärm-, Schadstoff- und Nachtflugentgelte am Bremer Flughafen entfalten.

Eines dieser Instrumente ist die Staffelung der Entgeltaufschläge für verspätete Starts und Landungen, die sich je nach Uhrzeit auf bis zu 800 Prozent des Sockelbetrags belaufen können. Haben diese Zusatzkosten eine disziplinierende Wirkung auf die Airlines? Darüber seien „valide Aussagen nur begrenzt möglich“, heißt es in der Senatsantwort auf die Grünen-Anfrage. Was die Einhaltung der Nachtfluglimits angeht, gebe es eine ganze Reihe weiterer Einflussfaktoren wie Kapazitätsengpässe im Luftraum und technische Probleme. Auch bei den Auswirkungen der Lärm- und schadstoffabhängigen Entgelte muss die Behörde passen. Für den Airport Bremen gebe es keine systematische Auswertung, „eine solche ist auch von anderen Flughäfen nicht bekannt“, ist dem Papier des Häfenressorts zu entnehmen. Ein paar Sätze weiter klingt zudem Skepsis an, ob sich generell eine spürbare Steuerungswirkung durch die Gestaltung der Entgelte erreichen lässt. Schließlich machten diese durchschnittlich nur vier bis acht Prozent der Gesamtkosten einer Fluggesellschaft aus. Fazit: „Die lärm- und emissionsabhängigen Entgelte werden daher nur einen bedingten Einfluss auf die kurz- und mittelfristige Planungsentscheidung der Airlines haben, welchen Flughafen sie mit welchem Luftfahrzeug ansteuern.“

Wenn überhaupt in dieser Hinsicht Druck auf die Fluggesellschaften möglich sei, dann durch ein „einheitliches Vorgehen möglichst vieler Flughäfen bei den lärm- und schadstoffabhängigen Entgelten“. Dies könne die Beschaffung neuer, sparsamerer und leiserer Maschinen beschleunigen, meint man im Häfenressort.

Grünen-Wirtschaftspolitiker Robert Bücking sieht das inzwischen ähnlich. Die Lektüre der Senatsantwort hat ihm verdeutlicht: „Die Steuerungswirkung der einzelnen Entgelte am Bremer Flughafen ist kleiner, als wir immer gehofft haben.“ Es sei deshalb „sinnvoller, deutsche oder besser noch europäische Standards zu schaffen, als hier vor Ort weiter an der Gebührenschraube zu drehen“, sagt der Bürgerschaftsabgeordnete.

Was die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung des Bremer Airports angeht, ist Bücking nicht sonderlich optimistisch. Bekanntlich war der Flugverkehr am Neuenlander Feld nach Ausbruch der Corona-Krise praktisch zum Erliegen gekommen, erst seit einigen Tagen heben wieder erste Maschinen dort ab. Wann sich der Betrieb wieder auf Vor-Krisen-Niveau stabilisiert, ist gegenwärtig nicht absehbar. „Das Subventionserfordernis wird also erst einmal weitergehen“, erwartet Bücking vor diesem Hintergrund. Die Finanzbehörde hat es bereits beziffert. In einem Papier von Ende April, das die wirtschaftlichen Risiken der städtischen Unternehmensbeteiligungen zusammenfasst, wird für den Flughafen von einem coronabedingten Umsatzausfall im Geschäftsjahr 2020 in Höhe von rund 32 Millionen Euro ausgegangen.