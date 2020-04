Feuer an der Louis-Krages-Straße

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Lagerhalle in Bremen-Gröpelingen brennt

Brand in Bremen-Gröpelingen: In einer Lagerhalle in der Louis-Krages-Straße in Gröpelingen ist ein Brand ausgebrochen.